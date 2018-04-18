Еще один незавершенный проект – танк "Объект 292"

Перед распадом СССР в отечественных КБ было создано несколько современных боевых машин, одной из которых является ленинградский танк "Объект 292", пишет Вестник Мордовии.

Танк "Объект 292". Источник: Отвага2004

Этот танк, который стал дальнейшим развитием Т-80, был оснащен 152,4-мм гладкоствольным орудием высокой баллистики. "Мощная пушка, которой даже сейчас по силам без труда расправиться с самыми совершенными версиями американского "Абрамса", германского "Леопарда" и другими бронированными монстрами НАТО, была создана на Пермском машиностроительном заводе", – говорится в публикации Льва Романова.

Испытания машины начались на Ржевском полигоне в 1991 году.

На подходе были комплексы активной защиты, современная система управления огнем с тепловизором, информационно-управляющая система. Если бы финансирование проекта продолжилось, "то ленинградский "Абрамскапут" успешно прошел бы испытания и мог быть принят на вооружение уже в первой половине 90-х годов", отмечает автор.

Как отмечают эксперты, на базе модернизированного Т-80 вполне можно было создать танк нового поколения. Примерно в то же время был создан и испытан газотурбинный двигатель мощностью в 1500 л.с., "который придал бы новой боевой машине уникальные характеристики подвижности".

Сегодня этот танк, долгое время остававшийся секретным, демонстрируется в подмосковной Кубинке. Машина – на ходу и регулярно восхищает своей мощью гостей музея.