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Еще один незавершенный проект – танк "Объект 292"

19.04.2018 Военное обозрение 211 0
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Перед распадом СССР в отечественных КБ было создано несколько современных боевых машин, одной из которых является ленинградский танк "Объект 292", пишет Вестник Мордовии.


Танк "Объект 292".
Источник: Отвага2004

Этот танк, который стал дальнейшим развитием Т-80, был оснащен 152,4-мм гладкоствольным орудием высокой баллистики. "Мощная пушка, которой даже сейчас по силам без труда расправиться с самыми совершенными версиями американского "Абрамса", германского "Леопарда" и другими бронированными монстрами НАТО, была создана на Пермском машиностроительном заводе", – говорится в публикации Льва Романова.

Испытания машины начались на Ржевском полигоне в 1991 году.

На подходе были комплексы активной защиты, современная система управления огнем с тепловизором, информационно-управляющая система. Если бы финансирование проекта продолжилось, "то ленинградский "Абрамскапут" успешно прошел бы испытания и мог быть принят на вооружение уже в первой половине 90-х годов", отмечает автор.

Как отмечают эксперты, на базе модернизированного Т-80 вполне можно было создать танк нового поколения. Примерно в то же время был создан и испытан газотурбинный двигатель мощностью в 1500 л.с., "который придал бы новой боевой машине уникальные характеристики подвижности".

Сегодня этот танк, долгое время остававшийся секретным, демонстрируется в подмосковной Кубинке. Машина – на ходу и регулярно восхищает своей мощью гостей музея.
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
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Страны
Германия
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Т-80
Проекты
NATO

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