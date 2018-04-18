Сербия модернизирует ЗРК 2K12 "Куб-M1"
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ЗРК 2К12М1 "Куб-М1".
Источник: С.В. Гуров (Россия, г.Тула).
ЦАМТО, 18 апреля. В Сербии реализуется проект модернизация состоящих на вооружении ВВС и ПВО страны зенитных ракетных комплексов 2K12 "Куб-M1", первый из которых планируется возвратить в состав 250-й зенитной ракетной бригады к середине 2018 года.
Как сообщает Jane's Missiles & Rockets, помимо продления срока эксплуатации ракет, модернизация направлена на улучшение технических характеристик входящих в состав комплекса компонентов и РЛС, а также внедрение пассивного режима работы, который позволит более эффективно использовать систему в условиях, когда противник использует современные средства РЭБ или получил превосходство в воздухе.
В пассивном режиме будет использоваться новый тепловизионный датчик, что позволит поражать воздушные цели днем и ночью, а также в сложных погодных условиях.
Модернизированный комплекс, который, предположительно, будет переименован в "Куб-M2", также должен получить цифровую систему командования, боевого управления и связи, что позволит снизить время реакции.
Модернизация "Куб-М1", разработанная Военно-техническим институтом (VTI) в Белграде, выполняется силами национальных предприятий с привлечением VTI, Yugoimport-SDPR и факультета радиоэлектроники Университета Ниша.
В настоящее время системы "Куб-М1" состоят на вооружении 230-го, 240-го и 310-го самоходных зенитных ракетных дивизионов, которые размещены в городах Ниш, Нови-Сад и Крагуевац.
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18.04.2018
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