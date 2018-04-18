1,5 тыс. военных подняты по тревоге в Северной Осетии в рамках проверки боеготовности



Военнослужащий 58-й общевойсковой армии ЮВО. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев Военнослужащий 58-й общевойсковой армии ЮВО. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

В мероприятиях задействовали свыше 400 единиц техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апреля. /ТАСС/. Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Северной Осетии, подняты по тревоге в рамках контрольной проверки. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Около 1,5 тыс. военнослужащих на штатной технике выдвинулись на полигон Тарское для выполнения упражнений контрольных стрельб из штатного оружия и вооружения боевых машин", - отметил руководитель пресс-службы Вадим Астафьев. При этом для обнаружения целей ночью мотострелки будут массово использовать беспилотные летательные аппараты.

В мероприятиях задействовали свыше 400 единиц техники, в том числе БМП-3, танки Т-90А, САУ "Мста", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", противотанковые ракетные комплексы и минометы. Грамотность действий командного состава на полигоне оценит командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.