Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Вертолеты России" провели презентацию Ка-226Т для индийской делегации

18.04.2018 АО «Вертолеты России» 206 0
0
Понравилась новость?
 0
Вертолет Ка-226Т
Цифровая модель фюзеляжа вертолета Ка-226Т на УУАЗ, применяемая на этапе подготовки производственного оборудвания и программного обеспечения станков с ЧПУ.
Источник: Александр Младенов / AERO

Представители Минобороны Индии посетили АО "Камов" холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках сотрудничества по проекту поставки 200 вертолетов Ка-226Т и организации их серийного производства в этой стране. Индийские военные приняли участие в демонстрационном полете вертолета Ка-226Т, который планируется производить на совместном предприятии в Тумкуре.


Делегация Минобороны Индии посетила опытное производство "Камова", а также конструкторское бюро. Гостям продемонстрировали цифровые модели вертолета Ка-226Т, который является первым российским вертолетом, полностью спроектированным с помощью программного обеспечения.


Специально для индийского госзаказчика была разработана версия вертолета Ка-226Т в другом техническом облике. Производство вертолета на первом этапе будет организовано на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга "Вертолеты России", а затем поэтапно перенесено на площадку совместного российско-индийского предприятия Indo-Russian Helicopters Limited в Индии. Всего индийским военным планируется поставить 200 вертолетов Ка-226Т.


"Индийские партнеры наглядно изучили возможности вертолета Ка-226Т, а также ознакомились с наработками холдинга по данному проекту. Этот визит позволил коллегам не только убедиться в высоких характеристиках машины, но и оценить научный и технический потенциал наших конструкторских бюро", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонн, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек или модули, оснащенные специальным оборудованием. Улучшенные летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе.
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
Вертолеты России
Камов
У-УАЗ
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 18:35
  • 24
Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
  • 18.04 18:17
  • 5
Минобороны ускорило выпуск пехотных офицеров
  • 18.04 18:09
  • 9
Рогозин готов занять любую должность в новом правительстве
  • 18.04 18:07
  • 2
Рогозин рассказал, что спускал с лестницы тех, кто пытался дать ему взятку
  • 18.04 17:23
  • 93
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 18.04 17:15
  • 2
Вакансия для Берии
  • 18.04 17:00
  • 573
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 18.04 16:32
  • 1444
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 16:21
  • 14
Индия может стать первым зарубежным покупателем нового танка Т-14 "Армата" - производитель
  • 18.04 16:06
  • 3
"Русский Илон Маск" умер из-за пыток и изнасилований в СИЗО
  • 18.04 15:05
  • 4
Россия завершила создание устаревшего двигателя для Су-57
  • 18.04 14:57
  • 2
Портовая разгрузка
  • 18.04 14:51
  • 26
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 18.04 14:32
  • 1
Начались поставки "Терминаторов" в российские сухопутные войска
  • 18.04 14:13
  • 7111
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы