Пограничные сторожевые корабли «Светляк» получат новейшее бортовое оборудование Группы «Кронштадт»



Пограничный сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк".

Источник: http://www.almaz-kb.ru/ Пограничный сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк".Источник: http://www.almaz-kb.ru/

Компания «Кронштадт Технологии» (входит в Группу «Кронштадт») поставит на судостроительные верфи навигационное оборудование для оснащения серии пограничных сторожевых кораблей для ФСБ.

Навигационные комплексы, разработанные специалистами «Кронштадт Технологии» для установки на кораблях проекта 10410 («Светляк») и соответствующие специальным требованиям генерального заказчика, предназначены для оснащения серии кораблей. Так, первый комплект оборудования успешно прошел необходимые испытания и отгружен на ПАО «СФ «Алмаз».

АО «Кронштадт Технологии» специально для этой серии кораблей с учетом требований заказчика разработало интегрированные исполнения различных навигационных комплексов. В них реализованы функции автоматической реконфигурации выполняемых задач, а также дистанционного автоматического управления аппаратными средствами комплекса.

Изготовление и отгрузка комплектов оборудования для следующих кораблей серии проходит в плановые, согласованные с заказчиком сроки.