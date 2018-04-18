Пограничные сторожевые корабли «Светляк» получат новейшее бортовое оборудование Группы «Кронштадт»
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Пограничный сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк".
Источник: http://www.almaz-kb.ru/
Компания «Кронштадт Технологии» (входит в Группу «Кронштадт») поставит на судостроительные верфи навигационное оборудование для оснащения серии пограничных сторожевых кораблей для ФСБ.
Навигационные комплексы, разработанные специалистами «Кронштадт Технологии» для установки на кораблях проекта 10410 («Светляк») и соответствующие специальным требованиям генерального заказчика, предназначены для оснащения серии кораблей. Так, первый комплект оборудования успешно прошел необходимые испытания и отгружен на ПАО «СФ «Алмаз».
АО «Кронштадт Технологии» специально для этой серии кораблей с учетом требований заказчика разработало интегрированные исполнения различных навигационных комплексов. В них реализованы функции автоматической реконфигурации выполняемых задач, а также дистанционного автоматического управления аппаратными средствами комплекса.
Изготовление и отгрузка комплектов оборудования для следующих кораблей серии проходит в плановые, согласованные с заказчиком сроки.
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18.04.2018
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