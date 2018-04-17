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Завершен первый этап ходовых испытаний танкера-заправщика, построенного на верфи Karachi Shipyard для ВМС Пакистана

18.04.2018 ЦАМТО 286 0
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Эскадренный танкер
Строящийся для ВМС Пакистана на пакистанской военно-морской верфи Karachi Shipyard and Engineering Works (KSEW) по проекту турецкой государственной компании Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) эскадренный танкер перед спуском. Карачи, 18.08.2016.
Источник: Karachi Shipyard and Engineering Works

ЦАМТО, 17 апреля. Завершен первый этап ходовых испытаний танкера-заправщика (судна материального обеспечения), построенного для ВМС Пакистана государственной компанией Karachi Shipyard and Engineering Works Limited (KSEW) по турецкому проекту.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, 158-метровое судно в конце марта своим ходом вышло из порта Карачи в Индийский океан в рамках программы комплексных испытаний с целью проверки всех систем перед поставкой пакистанскому флоту, которая состоится до конца 2018 года. На текущий момент завершен первый этап ходовых испытаний.

Как сообщал ЦАМТО, в конце января 2013 года контракт на проектирование, обеспечение технической поддержки и поставку комплектующих для постройки нового танкера-заправщика по результатам проведенного тендера был подписан Министерством оборонной промышленности Пакистана с турецкой компанией STM (Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret). Согласно условиям контракта, на STM возлагались работы по работке проекта судна, поставке комплектующих и оборудования, а также проведению подготовки экипажа. Строительство корабля осуществлялось на предприятии Karachi Shipyard & Engineering Works Limited в Пакистане при поддержке турецких специалистов. Стоимость контракта не разглашается.

Резки стали для строительства танкера-заправщика началась 27 ноября 2013 года, закладка киля состоялась 7 марта 2014 года. Церемония спуска на воду прошла 19 августа 2016 года. Согласно планам, танкер, получивший наименование (39) "Моавин" (Moawin), заменит приобретенное из состава ВМС Нидерландов судно обеспечения с тем же названием.

Новый танкер-заправщик будет представлять собой судно длиной 158,4 м, максимальной шириной 22 м и водоизмещением около 16400 т. Он будет оснащен посадочной площадкой для вертолета класса "Си Кинг", дизельной силовой установкой и сможет развивать скорость 20 узлов. Платформа оснащена двумя палубными кранами и двумя станциями пополнения запасов в море на каждом борту, что позволит одновременно дозаправлять два корабля. Автономность танкера-заправщика – три месяца.

Вооружение судна составят две артиллерийские установки башенного типа STOP турецкой компании Aselsan.

Как отмечают эксперты, реализация данного проекта позволила развить возможности судостроительной промышленности Пакистана в сфере строительства военных кораблей и повысить квалификацию местного персонала. Это первый в истории Пакистана проект постройки танкера-заправщика для национального флота.
17.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Нидерланды
Пакистан
Турция
Компании
Aselsan
KSEW

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