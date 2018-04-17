Инженерные войска представят на форуме "Армия-2018" более 60 перспективных образцов вооружения



Общевойсковой комплект разминирования ОВР-3Ш для штурмовых подразделений инженерных войск разработки ЗАО «ФОРТ Технология» в экспозиции Форума "Армия-2015".

Источник: otvaga2004.mybb.ru Общевойсковой комплект разминирования ОВР-3Ш для штурмовых подразделений инженерных войск разработки ЗАО «ФОРТ Технология» в экспозиции Форума "Армия-2015".Источник: otvaga2004.mybb.ru

ЦАМТО, 17 апреля. Инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках проведения Международного военно-технического форума "Армия-2018" представят более 60 образцов перспективных и современных образцов инженерного вооружения.

Выставочную экспозицию составят существующие и перспективные образцы средств инженерного вооружения, которые будут представлены как на статических площадках, так и в ходе динамического показа.

Статические экспозиции будут размещены в павильонах и на открытых площадках парка "Патриот", а на объектах полигона Алабино в ходе динамического показа будут продемонстрированы возможности специальной инженерной техники.

Впервые на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" будет представлена универсальная бронированная инженерная машина УБИМ, тяжелый механизированный мост ТММ-7, инженерная система дистанционного минирования ИСДМ, бурильно-ударная машина БУМ-2, а также новые комплекты разминирования ОВР-ЗШ и ОВР-2-02 с максимально высокой степенью защиты, оснащенные системами телекоммуникации и охлаждения.

Всего будет продемонстрированно более 60 образцов военной инженерной техники, приборов поиска и обезвреживания: подповерхностный обнаружитель ППО-2И; глубинный металлодетектор МГ-1И, предназначенный для обнаружения боеприпасов на глубинах до 5 м; перспективный индукционный миноискатель ИМП-3, позволяющий обнаруживать взрывные устройства в водной среде на глубинах до 10 м; переносной магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, предназначенный для обнаружения ферромагнитных объектов типа невзорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов в земле, воде и под водой и конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, предназначенный для взрывания электрическим способом противопехотных осколочных мин и зарядов взрывчатых веществ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Справочно:

Международный военно-технический форум пройдет с 21 по 26 августа 2018 года на базе одной из ведущих выставочных площадок России – "Патриот Экспо", а также на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка".