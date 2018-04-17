Прибывшие в Сирию эксперты ОЗХО рассчитывают отправиться в город Дума 18 апреля



Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017.

Источник: © AFP 2017 / Timothy A. Clary Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017.Источник: © AFP 2017 / Timothy A. Clary

Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов сообщил, что в Думу "выезжает служба безопасности ООН для разведки маршрута, а на среду планируется выезд специалистов ОЗХО"

ГААГА, 17 апреля. /ТАСС/. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), прибывшие в Сирию для расследования информации о возможном применении химоружия в сирийском городе Дума, рассчитывают посетить место предполагаемого происшествия 18 апреля. Об этом сообщил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов по итогам специальной встречи Исполнительного совета ОЗХО.

Эксперты приступили к работе

По словам Кириллова, группа экспертов прибыла в Дамаск в субботу в 19:00 по местному времени (совпадает с московским) и провела беседу с сирийской стороной. В воскресенье в первой половине дня обсуждались вопросы безопасности и порядок работы, после чего специалистами ОЗХО были опрошены два свидетеля инцидента. В понедельник проводилось совещание по разработке маршрута в Думу.

Во вторник, рассказал генерал-майор, в Думу "выезжает служба безопасности ООН для разведки маршрута, а на среду планируется выезд специалистов ОЗХО". Сколько по времени специалисты будут находиться в Сирии, он не уточнил.

Чуть ранее гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю сказал, что в группу входит девять специалистов. Он также подтвердил, что эксперты пока не добрались до Думы, поскольку до того, как размещение на месте станет возможным, "должны быть решены некоторые вопросы, связанные с безопасностью".

Больше похоже на постановку

Тем временем постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин на заседании исполнительного совета организации указал на явно постановочный характер инцидента в Думе.

"Российские специалисты войск РХБЗ сразу же после освобождения Думы под охраной российской военной полиции посетили места, в которых якобы, согласно заявлениям представителей некоторых НПО, имело место применение химического оружия, - заметил он. - Побывали в госпитале, который фигурировал в отчетах этих НПО. Так вот, на основе нашего национального расследования мы не нашли ни одного признака того, что в Думе применялось химоружие. Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале найти не удалось. Не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов".

"Зато удалось найти непосредственных участников съемок постановочного видео, которое представлялось в качестве "доказательства" химатаки. Было представлено на телевидении живое интервью с этими людьми. Они сами показали кадры с их участием в снятом постановочном ролике. Оба участника имеют медицинское образование, работают в скорой помощи города Думы, - обратил внимание дипломат. - Поэтому у нас есть не просто "высокая степень уверенности", как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеется неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было".

"Непосредственными исполнителями этой провокации стали псевдогуманитарные НПО, опекаемые противниками правительства Сирии. Среди них - пресловутые "Белые каски", - сказал постпред. - Мы уже говорили, и подтверждаем это еще раз, что эти структуры на платной основе сотрудничают с правительствами США, Великобритании и некоторых других стран. Это платные агенты, актеры, изображающие, когда это нужно, необходимую массовку".

Подчеркнув это и на итоговой пресс-конференции, Шульгин пообещал, что Россия привезет на следующую встречу ОЗХО по Сирии тех, кто участвовал в подготовке провокаций в Сирии. "Мы предупредили, что в следующий раз, когда они (западные страны - прим. ТАСС) заходят обсуждать сирийскую тематику, мы привезем сюда в Гаагу тех людей, которые принимали участие в постановочных съемках "Белых касок", которые вольно или невольно были соучастниками грандиозных провокаций, будь то в сирийской Думе или в Хан-Шейхуне", - сказал он.

Выгодно Вашингтону и Лондону

Параллельно дипломат обратил внимание на то, что использование химоружия явно не играло на руку сирийскому режиму.

"Все развивалось по заранее расписанному и подготовленному в Вашингтоне сценарию, - подчеркнул Шульгин. - США, Великобритания, Франция и некоторые другие страны после фейковых вбросов из Думы от "Белых касок" и иже с ними сходу обрушились на сирийские власти с обвинениями. На высоком политическом уровне зазвучали громогласные заявления о том, что имеются якобы некие достоверные сведения, что именно правительство САР совершило очередное преступление на своей земле против собственного населения, и оно не должно остаться безнаказанным. Режиссеров этого спектакля даже не смущала вся абсурдность ситуации: ведь Восточная Гута была уже практически освобождена, а в Думе была достигнута договоренность с последними группами боевиков о том, что им предоставляется безопасный гуманитарный коридор для выезда в провинцию Идлиб как их самих, так и членов их семей".

"Бессмысленность этих утверждений просто поражает, - заметил постпред. - Когда исход военного противостояния в Думе был практически предрешен, зачем сирийцам вдруг еще применять химическое оружие? Чтобы навлечь на себя гнев мирового сообщества? В голову такое может прийти только сумасшедшему".

Не исключил он и причастность к провокации спецслужб Великобритании "с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии".

Жалко и неубедительно

На заседании Исполнительного совета ОЗХО Россия совместно с Ираном предложила принять документ о расследовании инцидента в Думе. "Учитывая, что ОЗХО было принято решение направить экспертов в Сирию, мы предложили исполсовету принять краткое решение в поддержку этой миссии, - сказал Шульгин. - В этом решении мы решили отразить необходимость установления того, что там действительно произошло, призвать все заинтересованные страны, кто может помочь в прояснении этой ситуации, внести свой вклад, в том числе путем обеспечения необходимой безопасности работы экспертов во время их пребывания в [Восточной] Гуте (в этом регионе расположен город Дума - прим. ТАСС). Мы также предложили поручить гендиректору ОЗХО сыграть активную роль в обеспечении успешной работы миссии по расследованию событий в Гуте 7 апреля".

"Это был очень аккуратно подготовленный, сбалансированный, грамотный документ. Мы внесли его в расчете на принятие консенсусного решения, - обратил внимание дипломат. - Но, к сожалению, последующая дискуссия показала, что наши западные партнеры, в первую очередь США, к этому не готовы".

В ходе этих обсуждений, подчеркнул постпред, стало ясно, что американцам никакой документ не нужен в силу того, что им и никакое расследование не нужно. "В результате вся эта сессия завершилась сотрясением воздуха, этими совершенно пустыми заявлениями о необходимости соблюдения международного права, - подытожил Шульгин. - Когда же дело дошло до принятия документа в поддержку миссии ОЗХО для того, чтобы эта миссия провела расследование в соответствии с международным правом и Конвенцией по запрещению химического оружия, наши партнеры дали задний ход".

"Получилось жалко и неубедительно, - констатировал российский представитель. - В зале среди присутствующих раздавались смешки, когда американский посол в очередной раз пытался что-то придумать, чтобы увести дискуссию куда- то в сторону от принятия решения. И в итоге председатель исполсовета в силу своих полномочий принял решение прекратить эту сессию без принятия какого-либо документа".

"Но нет худа без добра, - подчеркнул Шульгин. - Эта сессия была полезна тем, что показала, какие страны среди государств - членов исполсовета выступают за соблюдение международного права, а какие страны только прикидываются блюстителями международного права, а на самом деле используют его в своих узкокорыстных целях".