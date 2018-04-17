Почти 600 сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте за прошедшие сутки



Ситуация в районе Дейр-эз-Зора, Сирия.

Источник: © РИА Новости, Михаил Алаеддин Ситуация в районе Дейр-эз-Зора, Сирия.Источник: © РИА Новости, Михаил Алаеддин

Как отметили в Минобороны РФ, для поддержания правопорядка организована работа подразделений российской военной полиции и сирийских правоохранительных органов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Почти 600 мирных жителей вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"За вчерашний день в Восточную Гуту вернулись в свои дома 580 мирных жителей, а с начала гуманитарной операции их число составило 59 583 человека", - проинформировали в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, для поддержания правопорядка, обеспечения безопасности мирных граждан, недопущения провокаций и оказания помощи местному населению организована совместная работа подразделений российской военной полиции и правоохранительных органов Сирийской Арабской Республики. Кроме того, в понедельник представители Центра по примирению встретились с губернатором провинции Дамаск для обсуждения вопросов по восстановлению разрушенной инфраструктуры в городах Восточной Гуты и оказания помощи мирным жителям провинции.

"В городе Дума в Восточной Гуте с помощью строительной техники, переданной российской стороной, расчищаются завалы для восстановления движения транспорта. Ремонтные бригады восстанавливают водо- и электроснабжение в городе", - добавили в ведомстве.