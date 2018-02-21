Цифровизация ОПК через приоткрытые инновации



Цифровизация экономики.

Источник: unionexpert.ru Цифровизация экономики.Источник: unionexpert.ru

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года №1632-р, определила цели, задачи, направления госполитики по созданию условий для развития цифровой экономики в России. Программа открывает новые перспективы диверсификации оборонной промышленности. Одна из ключевых проблем – отсутствие в стране глобальных цифровых платформ и недостаточное количество высокотехнологичных компаний.

Под «цифровой экономикой» в программе понимается такая экономика, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности. Это является необходимым условием повышения конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечения экономического роста и национального суверенитета. К базовым направлениям цифровой экономики на период до 2024 года Правительством России отнесены: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских и технических компетенций.

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» указано, что определяющее значение в происходящей трансформации приобретают исследования и разработки, что требует создания системы управления R&D в цифровой экономике, обеспечивающей координацию усилий заинтересованных сторон – представителей федеральных органов исполнительной власти, компаний, высших учебных заведений и научных организаций.

Одной из ключевых возможностей ускорения процессов внедрения цифровой экономики является диверсификация ОПК. На этом направлении уже накоплены уникальные компетенции и опыт в сфере цифровой безопасности, хранения и передачи данных.

Приоткрытые инновации

Одной из технологий получения соответствующих компетенций может быть механизм приоткрытых инноваций, реализованный через создание специализированных центров трансфера технологий – приоткрытых инноваций, – на базе военных НИИ и вузов, которые соединяют в себе передовые компетенции и стандарты безопасности, современные инструменты управления интеллектуальной собственностью и заинтересованность во внедрении высокотехнологичных решений со стороны частного сектора.

Термином «приоткрытые инновации» мы называем технологии и разработки ОПК, с которых снят гриф секретности, а также гражданские технологии, имеющие потенциал двойного назначения. По своей природе это могут быть как единичные, так и комплексные технические решения, в рамках которых одни элементы закрыты для свободного доступа и использования, а другие защищены патентами (и иными способами) и предполагают чисто коммерческий доступ.

Военные НИИ и/или вузы, на базе которых могут быть созданы специализированные Центры трансфера технологий, имея соответствующие допуски, призваны выступать в роли посредников между предприятиями ОПК и коммерческими компаниями.

Внедрение механизма приоткрытых инноваций может обеспечить:

технологическое совершенствование организаций ОПК за счет частичного информационного обмена с внешней средой;

контролируемое использование кадрового потенциала;

возможность одновременного учета потребностей рынка коммерческих технологий и ОПК.

В этой связи технологии IT-безопасности и правильная организация работы со структурами, имеющими разные уровни допуска и управленческих приоритетов, могут стать основой для обеспечения интегральной цифровой платформы по управлению программой «Цифровая экономика». На основе этого платформенного решения могут координироваться действия ключевых участников программы «Цифровая экономика», формироваться технологии и защищенное цифровое пространство для совместного использования интеллектуальной собственности в рамках системных научных исследований и разработок для нужд Минобороны России. Уже сейчас в ведомстве озаботились проблемой внесения поправок в ГК РФ в части упрощения доступа к РИД, полученным в ходе выполнения контрактов по гособоронзаказу.

Важной технологией в рамках такого платформенного решения является использование экспертных сетей и формирование совместных баз данных и знаний, а также пула профессионалов мирового уровня с различными уровнями допуска.

Без создания пула экспертов, которые смогут иметь возможность влиять на ход реализации программы «Цифровая экономика» – не через участие в неких мозговых штурмах, на которых уравнение решается голосованием (по меткому замечанию одного из экспертов-практиков), а своим непосредственным оплаченным вкладом в общее дело и в той части, в которой это необходимо, – сложно вообще представить качественную реализацию программы.

Двухконтурная система управления

Система управления программой «Цифровая экономика» должна быть двухконтурной, с формированием отдельного – «рефлексивного» – контура управления и привлечением к его созданию максимально компетентных экспертов-практиков. Цель формирования «второго контура» – осуществление точечных, минимизированных по затратам управленческих воздействий на «основной», линейный контур государственного управления, в целях обеспечения перехода от экстенсивного к интенсивному и инновационному развитию. Одновременно участие в таком контуре управления станет стимулом к качественной коллективной мыследеятельности в рамках экспертных сетей, где вклад каждого эксперта будет вознаграждаться в том числе и материально – согласно его уровню допуска и профессиональной компетенции.

В рамках данного интегрального платформенного решения нами предлагается также создание банка данных приоткрытых инноваций как специфического модуля для взаимодействия между держателями технологий в лице предприятий ОПК, технологическими предпринимателями и стратегическими инвесторами. Подобный модуль должен предполагать наличие встроенного механизма рассекречивания, который будет функционировать по следующему алгоритму:

Предприятия ОПК выгружают запросы и технологии в банк данных приоткрытых инноваций, оператором которого является Фонд технологического развития и диверсификации. В этот же банк данных выгружает запросы регион, а региональные компании – инновационные разработки. Для каждого региона, в котором находятся предприятия ОПК, формируется своя собственная рациональная специализация (региональный рынок в данном случае рассматривается как полигон для внедрения инновационных разработок). Отработанные решения, прошедшие апробацию на региональном рынке, выводятся на внешние рынки.

Также важным является «приземление» данного платформенного решения уже на этапе разработки и тестирования на регионы с развитым ОПК и отработка механизмов формирования их рациональной (умной) специализации при участии местных стейкхолдеров – вузов, органов государственной и муниципальной власти, бизнеса и общественности. Оптимально при внедрении платформы обеспечить реализацию от трех до десяти региональных проектов цифровой экономики – с полноценным маркетингом территории относительно мирового рынка, долгосрочным целеполаганием, разработкой гибкой стратегии развития и последующим отслеживанием ее реализации на основе наилучших доступных технологий. При этом в качестве основы импортозамещения в средствах производства, а также собственно для производства конечных пользовательских продуктов максимально использовать возможности, предоставляемые диверсификацией ОПК.

Выбор пилотных регионов должен быть осуществлен исходя из оценки человеческого капитала того или иного региона, а также его стратегической важности в контексте пространственного развития Российской Федерации.

Центры трансфера. Фонд технологического развития и диверсификации

Для реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» также необходимо предусмотреть создание государственной системы, отвечающей за сбор и обработку запросов от регионов, корпораций, стартапов и распределяющей запросы по центрам исследований и разработок. Для этих целей в рамках программы могут быть созданы специальные R&D-центры, в которых смогут работать междисциплинарные команды для ответа на запросы граждан, корпораций и экономики страны.

Мы предлагаем в проектном режиме (от малого к большему):

1) выбрать 10 средних компаний, а также 2-3 заказчика из числа оборонных предприятий;

2) распределить наиболее быстро теряющие сбыт в результате сокращения гособоронзаказа (или любые другие, в зависимости от заказчиков) образцы производства между получившимися парами предприятий, по 1 заказу на пару, с совместной разработкой технического задания на создание инновации на базе имеющейся продукции или технологии;

3) обеспечить содействие подрядчику в привлечении профильного научного партнера – НИИ или вуза;

4) полученную продукцию или программное обеспечение внедрять на других заинтересованных предприятиях (в том числе подконтрольных государству).

В случае успеха проект можно масштабировать на все желающие участвовать в программе средние предприятия и систему государственного заказа в целом. Главное усилие в ближайшие один-два года должно быть сосредоточено на запуске подобных команд при Фонде технологического развития и диверсификации.

Антипина Елена Александровна, генеральный директор Института государственно-частного планирования (АО «Институт ГЧП»)

Журенков Денис Александрович, начальник отдела информационно-аналитического обеспечения ФГУП «ЦНИИ «Центр» (Минпромторг России), член рабочей группы по развитию конкуренции в сфере государственного оборонного заказа Экспертного совета в сфере ГОЗ при ФАС России