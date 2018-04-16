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Советский БТР-долгожитель уничтожает террористов в Ираке

17.04.2018 Российская газета 173 0
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БТР-152
БТР-152.
Источник: rg.ru

Старый советский бронетранспортер обрел в Ираке новую жизнь. На странице иракской группы Tactical Cell в Facebook среди образцов боевой техники, состоящей на вооружении иракского шиитского ополчения, замечен прошедший модернизацию БТР-152.

Данная бронемашина долгое время использовалась во многих вооруженных силах арабских государств, в том числе в иракской армии. Однако еще в 70-е годы ее стали заменять на более современные советские БТР-60ПБ и чехословацкие ОТ-64С, которые наряду с БМП-1 стали основой механизированных соединений.



Что касается БТР-152, то они ограниченно использовались в частях второй линии и подразделениях внутренних дел. После падения режима Саддама Хусейна большая часть техники бывших силовых структур долгие время просто ржавела на площадках хранения техники.

Боевые машины стали возвращать к жизни, когда иракские силовики начали нести серьезные потери в боях с запрещенной в России террористической группировки "ИГ". Особенно преуспели в "реанимации" старой брони бойцы ополченческих формирований.

Как видно на фото, БТР-152 получил новый массивный бампер, который можно использовать в качестве тарана. Установлены новые фары. По всей видимости, был заменен старый прожорливый 110-сильный бензиновый двигатель.

Перед водителем и командиром машины установили бронестекла от "Хаммера". Также нарастили крышу и смонтировали на ней закрытую пулеметную установку.

Еще одной особенностью данной версии советского бэтээра стала усиленная защита колес. Такое ранее часто встречалось на различных бронемашинах иракских силовых структур, и данный этот БТР-152 тоже получил подобное преимущество.


Алексей Брусилов
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Ирак
Россия
Словакия
Продукция
HMMWV
БМП-1
БТР-60

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