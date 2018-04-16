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Что делает зенитный комплекс "Антей-2500" одним из лучших в мире

17.04.2018 Российская газета 261 0
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Российская система ПВО С-300ВМ Антей-2500. Архивное фото
Российская система ПВО С-300ВМ Антей-2500. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

Российская мобильная многоканальная зенитная ракетная система "Антей-2500" в настоящее время считается одной из лучших в мире. Такой ее делают мощные радиолокационные станции, дальнобойные ракеты и вездеходные гусеничные шасси, обеспечивающие исключительную подвижность.

Новейший комплекс может уничтожать весь спектр летательных аппаратов: от стратегических бомбардировщиков, изготовленных с применением технологии "стелс", до крылатых ракет.

Не поздоровится также летающим радарам типа AWACS и постановщикам помех. Максимальная дальность поражения таких целей может достигать 400 км, а высота 30 км. Минимальная эффективная поверхность рассеивания уничтожаемых целей - 0, 02 кв.м.

Еще одной важной задачей для "Антея 2500" является борьба с баллистическими ракетами. Так, дистанция уничтожения тактических баллистических ракет достигает 40 км, оперативно-тактических - 30 км. При этом объекты могут двигаться на высотах до 25 км со скоростью 4500 м/с.


Зенитная ракетная система Антей-2500 и зенитный ракетный комплекс Бук-М2Э. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Уникальной особенностью комплекса является гусеничное шасси с использованием узлов всем известного танка Т-80. Благодаря этому достигается высокая проходимость, значительно превышающая характеристики колесной техники. Удельное давление на грунт составляет всего около 0,85 кг/кв.см.

Максимальная скорость передвижения - 55-60 км/ч. Запас хода - 250 км, при этом работа установленного на шасси специального газотурбинного агрегата, обеспечивающего машины комплекса электроэнергией, достигает 2 часов.


Пуско-заряжающая установка 9А84МЭ и пусковая установка 9А83МЭ производства ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" Концерна ВКО "Алмаз-Антей" из состава зенитной ракетной системы С-300В4 "Антей-2500". Кубинка, июнь 2015 года.
Источник: Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com

Боевая техника уверенно работает при морозах до -50°С и при жаре до +50°С, на высотах в 3000 м. Комфортное нахождение внутри машин обеспечивают кондиционеры. Для успешного действия на зараженной местности предусмотрена фильтровентиляционная установка.

Для осуществления связи между машинами и с вышестоящим командованием смонтированы современные радиостанции. Также имеются системы навигации.

Время развертывания и свертывания системы всего - 6 минут.


Алексей Моисеев
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-300В
Т-80

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