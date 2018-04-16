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Российские и египетские военные проведут в этом году совместные учения на территории Египта

17.04.2018 Интерфакс-АВН 115 0
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Защитники дружбы-2016
Генерал Мохаммед Исмаил Эльбадуи на торжественной встрече российских военнослужащих, прибывших в Египет на учения Защитники.
Источник: Андрей Чаплыгин / РИА Новости

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия и Египет согласовали формат совместных учений ВДВ, которые запланированы на ноябрь этого года, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе конференции между представителями вооруженных сил Арабской Республики Египет и Командования Воздушно-десантных войск России по вопросам проведения тактических учений в 2018 году были достигнуты договоренности о характере и направленности проведения предстоящих мероприятий боевой подготовки", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ сообщили, что российско-египетские учения "Защитники дружбы-2018" будут носить антитеррористическую направленность.

"Совместное мероприятие будет проходить на военных полигонах и аэродромах Арабской Республики Египет", - отметили в военном ведомстве.

Согласно сообщению, в ходе учений будут отобраны вопросы всестороннего взаимодействия при осуществлении совместной операции по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований в одном из районов Египта. Запланировано десантирование и стрельбы.

Ранее сообщалось, что учение "Защитники дружбы-2018" должно пройти в ноябре этого года.
16.04.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Военные учения

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