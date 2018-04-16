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"Калашников" поставит ФСИН 300 автоматов АК-103

17.04.2018 Интерфакс-АВН 247 0
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Девушка держит автомат Калашникова АК-103. Архивное фото
Девушка держит автомат Калашникова АК-103. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Ижевск. 16 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") заключило с Главным центром инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН России контракт на поставку 300 автоматов АК-103, следует из материалов системы "СПАРК-Маркетинг".

Согласно документации, общая цена контракта составляет 9,7 млн рублей.

Также сообщается, что между ФСИН России и концерном заключен еще один контракт - на поставку 20 специальных карабинов 18,5КС-К, на сумму 1,1 млн рублей.

Сроки поставок по обоим контрактам - до 31 октября 2018 года включительно.

На сайте концерна сообщается, что в АК-103 применяются патроны калибра 7,62х39, его масса с патронами - 4,1 кг. Приклад, магазин, цевье, ствольная накладка и пистолетная рукоятка изготовлены из пластмассы и обладают высокой ударопрочностью и стойкостью к внешним воздействиям. Имеется возможность ведения стрельбы со сложенным прикладом.

Карабин специальный 18,5КС-К разработан на базе гладкоствольного ружья "Сайга-12", для стрельбы может применяться широкий спектр патронов 12-го калибра с гильзой 70 или 76 мм, снаряженных картечью или пулей. Карабин оснащен складным пластиковым прикладом с резиновым амортизатором отдачи, пластиковой пистолетной рукояткой и цевьем. Предназначен для правоохранительных органов и служб охраны.
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-103
КС-К
Сайга (М, МК)
Сайга-12
Компании
Концерн Калашников
Ростех

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