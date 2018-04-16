Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Только ли устаревшие ЗРК участвовали в уничтожении американских ракет? Эксперты не уверены

17.04.2018 Военное обозрение 319 0
0
Понравилась новость?
 0

Военные эксперты сомневаются, что 14 апреля в отражении ракетного удара натовских стран по Сирии были задействованы только устаревшие ЗРК С-75, С-125 и С-200, пишет Вестник Мордовии.

twitter.com/DPRKJones, twitter.com/WaelAlRussi

"С большой вероятностью теперь можно утверждать, что героями недавней битвы стали современные российские "Панцирь С1", "Бук-М2Э" и "Печора-2М". Именно для этих зенитно-ракетных комплексов борьба с крылатыми ракетами не составляет особых проблем", говорится в публикации Льва Романова.

Вчера в интернете появилось фото сирийского ракетно-пушечного комплекса "Панцирь С1", находящегося на боевой позиции. Видно, что у комплекса израсходована половина ракет. Видимо, в зону его ответственности залетело лишь несколько "Томагавков".

Другие ресурсы опубликовали фотографии комплексов "Бук-М2Э", которые применили свои ракеты.

twitter.com/DPRKJones, twitter.com/WaelAlRussi

"Комплексы "Печора-2М" пока не попадали в объективы камер, но известно, что и они находились в районах, откуда производились запуски ракет по средствам нападения агрессоров", – заключает автор.
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
BGM-109 Tomahawk
Бук-М2
Печора-2М
С-125
С-200
С-75
Проекты
Бук ЗРК
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 07:50
  • 7061
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.04 07:17
  • 6
Российских саперов вооружат "роботами-смертниками"
  • 17.04 07:11
  • 4
Вертолёт Ка-29 потерпел крушение на Балтике
  • 17.04 07:07
  • 14
Парад "терминаторов"
  • 17.04 07:05
  • 11
Прощай, космос? Россия может прекратить поставку РД-180 в США
  • 17.04 06:59
  • 1
Запах провокации
  • 17.04 04:49
  • 67
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 17.04 04:48
  • 1432
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.04 03:48
  • 38
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 17.04 00:52
  • 2
Пентагон предложил Турции альтернативу российским ЗРС С-400
  • 17.04 00:21
  • 1
Новый танк для Индии разработает Украина. А также модернизирует ПВО
  • 16.04 23:02
  • 50
России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
  • 16.04 22:30
  • 4
Рогозин за год увеличил свой доход в три раза
  • 16.04 22:21
  • 3
Белый дом собирается наказать Кремль за несовершенные злодеяния
  • 16.04 21:15
  • 3
В Параде Победы могут быть задействованы робототехнические комплексы
другие обсуждаемые темы