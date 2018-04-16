Только ли устаревшие ЗРК участвовали в уничтожении американских ракет? Эксперты не уверены
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Военные эксперты сомневаются, что 14 апреля в отражении ракетного удара натовских стран по Сирии были задействованы только устаревшие ЗРК С-75, С-125 и С-200, пишет Вестник Мордовии.
twitter.com/DPRKJones, twitter.com/WaelAlRussi
"С большой вероятностью теперь можно утверждать, что героями недавней битвы стали современные российские "Панцирь С1", "Бук-М2Э" и "Печора-2М". Именно для этих зенитно-ракетных комплексов борьба с крылатыми ракетами не составляет особых проблем", говорится в публикации Льва Романова.
Вчера в интернете появилось фото сирийского ракетно-пушечного комплекса "Панцирь С1", находящегося на боевой позиции. Видно, что у комплекса израсходована половина ракет. Видимо, в зону его ответственности залетело лишь несколько "Томагавков".
Другие ресурсы опубликовали фотографии комплексов "Бук-М2Э", которые применили свои ракеты.
twitter.com/DPRKJones, twitter.com/WaelAlRussi
"Комплексы "Печора-2М" пока не попадали в объективы камер, но известно, что и они находились в районах, откуда производились запуски ракет по средствам нападения агрессоров", – заключает автор.
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16.04.2018
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