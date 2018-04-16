Более 100 ед. техники радиоэлектронной борьбы за пять лет поступило в ЦВО
|
|
Оператор комплекса РЭБ " Житель".
Источник: www.tulapressa.ru
ЦАМТО, 16 апреля. Более 100 современных единиц техники поступило в войска радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа (ЦВО) за пять лет, сообщил начальник службы радиоэлектронной борьбы штаба ЦВО генерал-майор Сергей Портных.
"Всего с 2013 года в войска РЭБ ЦВО принято на вооружение свыше 100 современных единиц техники. Таких как комплексы радиопомех стратегического звена управления в КВ-диапазоне "Мурманск", средства радиопомех воздушным и космическим бортовым радиолокационным средствам противника "Красуха-4С", "Красуха-20", способные прикрыть свои войска и "ослепить" противника, а также станции радиоэлектронной разведки и управления "Москва-1", – сказал С.Портных.
По его словам, "новая техника по своим тактико-техническим характеристикам не уступает, а по многим параметрам и превосходит зарубежные аналоги".
"Доля современных образцов РЭБ в настоящий момент превышает 60% и до 2020 года с учетом запланированных поставок ожидается ее прирост до 70%", – цитирует пресс-служба ЦВО С.Портных.
|
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
18.04.2017 В Вооруженных Силах Российской Федерации 15 апреля отметили День специалиста по радиоэлектронной борьбе
17.04.2017 Источник: десантируемый комплекс РЭБ создается в интересах ВДВ
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
18.04.2016 В ЦВО поступили комплексы РЭБ «Мурманск», «Красуха» и «Москва»
12.01.2016 Владимир Михеев: Наши успехи несколько «подтолкнули» американский ВПК
22.12.2014 Наши комплексы обеспечивают решение задач на 10–15 лет вперед