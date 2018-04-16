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Более 100 ед. техники радиоэлектронной борьбы за пять лет поступило в ЦВО

17.04.2018 ЦАМТО 199 0
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Оператор
Оператор комплекса РЭБ " Житель".
Источник: www.tulapressa.ru

ЦАМТО, 16 апреля. Более 100 современных единиц техники поступило в войска радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа (ЦВО) за пять лет, сообщил начальник службы радиоэлектронной борьбы штаба ЦВО генерал-майор Сергей Портных.

"Всего с 2013 года в войска РЭБ ЦВО принято на вооружение свыше 100 современных единиц техники. Таких как комплексы радиопомех стратегического звена управления в КВ-диапазоне "Мурманск", средства радиопомех воздушным и космическим бортовым радиолокационным средствам противника "Красуха-4С", "Красуха-20", способные прикрыть свои войска и "ослепить" противника, а также станции радиоэлектронной разведки и управления "Москва-1", – сказал С.Портных.

По его словам, "новая техника по своим тактико-техническим характеристикам не уступает, а по многим параметрам и превосходит зарубежные аналоги".

"Доля современных образцов РЭБ в настоящий момент превышает 60% и до 2020 года с учетом запланированных поставок ожидается ее прирост до 70%", – цитирует пресс-служба ЦВО С.Портных.
16.04.2018
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