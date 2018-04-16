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В Вооруженных Силах России отметили День специалиста по радиоэлектронной борьбе

17.04.2018 ЦАМТО 190 0
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РЭБ
Военнослужащий войск радиоэлектронной борьбы.
Источник: nvo.ng.ru

ЦАМТО, 16 апреля. В России 15 апреля ежегодно отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Вооруженных Сил Российской Федерации.

В этот день в 1904 году в ходе русско-японской войны были вскрыты и подавлены преднамеренными радиопомехами радиопередачи японских кораблей-корректировщиков огня. Этим историческим фактом положено начало становлению и развитию РЭБ в Вооруженных Силах России.

Стремительное увеличение возможностей ведущих зарубежных государств в области развития систем государственного и военного управления, создания вооружения и военной техники на основе новейших информационных и радиоэлектронных технологий определяет высокий потенциал РЭБ как одного из наиболее взвешенных, эффективных и экономически выгодных способов достижения превосходства в информационно-телекоммуникационном пространстве.

В настоящее время продолжается переоснащение войск РЭБ современной и перспективной техникой, которая по своим тактико-техническим характеристикам не уступает, а по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги.

К 114-летию радиоэлектронной борьбы личный состав войск РЭБ подходит со значительным боевым и служебным опытом, позволяющим эффективно выполнять поставленные задачи по предназначению, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
16.04.2018
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Страны
Россия
Япония
Компании
Минoбороны РФ

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