В Вооруженных Силах России отметили День специалиста по радиоэлектронной борьбе
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Военнослужащий войск радиоэлектронной борьбы.
Источник: nvo.ng.ru
ЦАМТО, 16 апреля. В России 15 апреля ежегодно отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Вооруженных Сил Российской Федерации.
В этот день в 1904 году в ходе русско-японской войны были вскрыты и подавлены преднамеренными радиопомехами радиопередачи японских кораблей-корректировщиков огня. Этим историческим фактом положено начало становлению и развитию РЭБ в Вооруженных Силах России.
Стремительное увеличение возможностей ведущих зарубежных государств в области развития систем государственного и военного управления, создания вооружения и военной техники на основе новейших информационных и радиоэлектронных технологий определяет высокий потенциал РЭБ как одного из наиболее взвешенных, эффективных и экономически выгодных способов достижения превосходства в информационно-телекоммуникационном пространстве.
В настоящее время продолжается переоснащение войск РЭБ современной и перспективной техникой, которая по своим тактико-техническим характеристикам не уступает, а по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги.
К 114-летию радиоэлектронной борьбы личный состав войск РЭБ подходит со значительным боевым и служебным опытом, позволяющим эффективно выполнять поставленные задачи по предназначению, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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16.04.2018
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