В Приамурское объединение ВВО поступил уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель"
|
|
Автоматизированная станция активных помех "Житель".
Источник: Денис Мокрушин / twower.livejournal.com
ЦАМТО, 13 апреля. На вооружение мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, поступил уникальный мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель".
Комплекс позволяет надежно подавить оборудование спутниковой связи, навигационную аппаратуру, системы сотовой связи. Станция может применяться для борьбы со всеми типами беспилотных летательных аппаратов промышленного и военного назначения.
Кроме того, станцию можно использовать для радиоэлектронной разведки в расширенном диапазоне частот. Комплекс с высокой точностью обнаруживает объекты и отображает их на электронной топографической карте местности, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
|
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.04.2018 Подразделения РЭБ Центрального округа отработали противодействие крылатым ракетам
17.04.2018 В Бурятии военнослужащих подняли по учебной тревоге
16.04.2018 Соединения ЮВО в ходе учений задействовали артиллерию большой мощности
16.04.2018 Make in India: что оружейная выставка Defexpo 2018 принесла России
16.04.2018 Система ПВО Сирии смогла перехватить около 70% американских и европейских крылатых ракет
13.04.2018 Пентагон впервые показал развертывание "Гремлинов"
12.04.2018 Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США