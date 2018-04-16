Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Приамурское объединение ВВО поступил уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель"

17.04.2018 ЦАМТО 215 0
0
Понравилась новость?
 +1
Автоматизированная станция активных помех "Житель"
Автоматизированная станция активных помех "Житель".
Источник: Денис Мокрушин / twower.livejournal.com

ЦАМТО, 13 апреля. На вооружение мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, поступил уникальный мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель".

Комплекс позволяет надежно подавить оборудование спутниковой связи, навигационную аппаратуру, системы сотовой связи. Станция может применяться для борьбы со всеми типами беспилотных летательных аппаратов промышленного и военного назначения.

Кроме того, станцию можно использовать для радиоэлектронной разведки в расширенном диапазоне частот. Комплекс с высокой точностью обнаруживает объекты и отображает их на электронной топографической карте местности, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 07:50
  • 7061
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.04 07:17
  • 6
Российских саперов вооружат "роботами-смертниками"
  • 17.04 07:11
  • 4
Вертолёт Ка-29 потерпел крушение на Балтике
  • 17.04 07:07
  • 14
Парад "терминаторов"
  • 17.04 07:05
  • 11
Прощай, космос? Россия может прекратить поставку РД-180 в США
  • 17.04 06:59
  • 1
Запах провокации
  • 17.04 04:49
  • 67
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 17.04 04:48
  • 1432
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.04 03:48
  • 38
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 17.04 00:52
  • 2
Пентагон предложил Турции альтернативу российским ЗРС С-400
  • 17.04 00:21
  • 1
Новый танк для Индии разработает Украина. А также модернизирует ПВО
  • 16.04 23:02
  • 50
России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
  • 16.04 22:30
  • 4
Рогозин за год увеличил свой доход в три раза
  • 16.04 22:21
  • 3
Белый дом собирается наказать Кремль за несовершенные злодеяния
  • 16.04 21:15
  • 3
В Параде Победы могут быть задействованы робототехнические комплексы
другие обсуждаемые темы