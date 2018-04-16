Портфель заказов "Рособоронэкспорта" растет из-за Сирии
|
|
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
КУАЛА-ЛУМПУР/МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Портфель оружейных экспортных заказов России растет из-за Сирии, Москва получает конкретные предложения по продаже оружия из-за рубежа, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Ранее Михеев сообщил, что портфель экспортных оружейных контрактов "Рособоронэкспорта" составляет сегодня около 45 миллиардов долларов.
"Мы ощущаем повышенный интерес иностранных партнеров к вооружению и военной технике, подтвердившим свои тактико-технические характеристики в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии. Это касается боевых самолетов, вертолетов, бронетанковой и инженерно-саперной техники, морских, воздушных и наземных средств поражения. Да, практически ко всему российскому вооружению есть интерес. Имеются ли конкретные обращения и рост портфеля заказов? Да, все это есть, но не будем забегать вперед", - сказал Михеев накануне открытия оружейной выставки DSA-2018 в Куала-Лумпуре (Малайзия).
|
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.04.2018 Глава Рособоронэкспорта: в 2018 году продадим оружия более чем на $13 млрд
17.04.2018 Портфель заказов "Рособоронэкспорта" растет, в том числе, из-за блестящего применения российских ВиВТ в Сирии
17.04.2018 В структуре портфеля заказов "Рособоронэкспорта" около 30% приходится на средства ПВО и РЭС
17.04.2018 В "Рособоронэкспорте" уточнили, какая доля экспорта приходится на ПВО и РЭС
17.04.2018 "Рособоронэкспорт" подписал в 2017 году почти 1,1 тысячи контрактов
17.04.2018 Россия разрабатывает уникальные предложения по продаже оружия
11.04.2018 Что покажет Россия на выставке вооружений "Дефэкспо Индия-2018"
05.04.2018 Глава "Рособоронэкспорта": РФ делает все возможное, чтобы ускорить поставки С-400 Турции