Глава Рособоронэкспорта: в 2018 году продадим оружия более чем на $13 млрд



Александр Михеев.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Александр Михеев.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Антитеррористическая операция России в Сирии продемонстрировала миру мощь и эффективность оружия, стоящего на вооружении российской армии. К таким образцам вооружений и военной техники, как крылатые ракеты "Калибр" и их носители - надводные корабли и подводные лодки, танки Т-90, системы ПВО С-300 и С-400, зарубежные заказчики стали выстраиваться в очередь.

Свой неподдельный интерес к российской продукции военного назначения проявляют зарубежные партнеры на оружейных выставках. На прошедшей на минувшей неделе выставке в Индии Defexpo-2018 стенд Рособоронэкспорта посетили десятки иностранных делегаций, были проведены предметные переговоры. Такая же ситуация происходит и на начавшейся в Куала-Лумпур оружейной выставке DSA-2018.

О том, какие планы у российских экспортеров оружия на 2018 год, с какими новыми вызовами сталкивается компания на мировом рынке вооружений, в интервью руководителю профильной редакции МИА "Россия сегодня" Сергею Сафронову рассказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

- Александр Александрович, с учетом западных санкций как бы вы охарактеризовали сегодняшнюю работу Рособоронэкспорта на международном рынке?

- Сегодня наша работа строится в сложных экономических, политических и конкурентных обстоятельствах. Чтобы сохранить свои позиции на международном оружейном рынке, Рособоронэкспортом разрабатываются новые уникальные предложения нашим партнерам, в том числе связанные с передачей технологий. Особое внимание уделяется локализации производств, а также сервисному послепродажному обслуживанию.

- Действительно ли успешное применение новых российских систем вооружений и военной техники в Сирии благоприятно сказалось на портфеле заказов российских экспортеров оружия?

- Мы ощущаем повышенный интерес иностранных партнеров к вооружению и военной технике, подтвердившими свои тактико-технические характеристики в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии. Это касается боевых самолетов, вертолетов, бронетанковой и инженерно-саперной техники, морских, воздушных и наземных средств поражения. Да, практически ко всему российскому вооружению есть интерес. Имеются ли конкретные обращения и рост портфеля заказов? Да, все это есть, но не будем забегать вперед.

- Каков на сегодняшний день портфель заказов Рособронэкспорта?

- Портфель заказов на текущий момент сбалансирован и составляет около 45 миллиардов долларов. Около 40% в 2017 году составили подписанные контрактные документы на технику ПВО и РЭС. В портфеле заказов их объем составляет практически 30%.

- Каковы планы вашей компании на этот год?

- Экспорт продукции военного назначения по линии Рособоронэкспорта в 2018 году не должен быть ниже показателя 2017 года.

- А каким он был в прошлом году? Озвучивалась цифра около 13 миллиардов долларов.

- Рособоронэкспорт завершил 2017 год с показателем объема поставок более 13 миллиардов долларов. Он превысил наш плановый показатель. Почти 1100 контрактных документов Рособоронэкспорт подписал с иностранными заказчиками в 2017 году. В прошлом году представители нашей компании приняли участие в работе межправительственных комиссий и рабочих групп по ВТС с 48 странами.

- Уже в этом году стало известно о подписании контракта на поставку в Индонезию 11 российских истребителей Су-35. Это тоже связано с опытом применения самолета в Сирии?

- Не сомневаюсь, что выбор Су-35 индонезийскими ВВС и правильный, и своевременный. Многоцелевой, сверхманевренный истребитель Су-35 обладает высокими летно-техническими характеристиками, по большинству которых (тактический радиус, вес боевой нагрузки, сверхманевренность, запас топлива во внутренних баках, практический потолок) превосходит западных конкурентов, что обеспечивает ему более высокую эффективность применения и возможность решения боевых задач меньшим количеством летательных аппаратов.