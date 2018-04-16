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"Рособоронэкспорт" подписал в 2017 году почти 1,1 тысячи контрактов

17.04.2018 РИА Новости 226 0
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Логотип ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия. архивное фото
Логотип ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

КУАЛА-ЛУМПУР/МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" подписал в 2017 году почти 1,1 тысячи оружейных контрактов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев накануне открытия оружейной выставки DSA-2018 в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Ранее пресс-служба компании сообщала, что в 2017 году Рособоронэкспорт" заключил оружейные контракты на сумму около 15 миллиардов долларов с 53 странами.

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" начал вновь расти после снижения в 2016 году, когда новых контрактов было заключено на 9,5 миллиардов долларов. Сейчас он составляет 45 миллиардов долларов.

"Почти 1100 контрактных документов "Рособоронэкспорт" подписал с иностранными заказчиками в 2017 году. В прошлом году представители "Рособоронэкспорта" приняли участие в работе межправительственных комиссий и рабочих групп по ВТС с 48 странами", - сказал Михеев.
16.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Малайзия
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр

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