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На северодвинской верфи ОСК в производственных ротах будут работать призывники

13.04.2018 ЦАМТО 288 0
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Торжественная церемония спуска на воду нового стратегического атомного подводного крейсера "Князь Владимир" в Северодвинске. 17 ноября 2017
Торжественная церемония спуска на воду нового стратегического атомного подводного крейсера "Князь Владимир" в Северодвинске. 17 ноября 2017.
Источник: © РИА Новости, Семен Васильев

ЦАМТО, 12 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ о формировании научно-производственных подразделений в структуре Минобороны. Севмаш станет одним из предприятий, где призывники будут проходить срочную службу в составе специализированных подразделений.

Научно-производственные роты будут сформированы в структуре Беломорской военно-морской базы. Около пятидесяти призывников весеннего и столько же осеннего призывов будут трудиться на Севмаше и одновременно заниматься военной подготовкой.

Для прохождения военной службы по призыву в специализированных ротах на Севмаше будут отобраны новобранцы, которые имеют среднее профессиональное или высшее образования. Обязательное условие – призывник должен иметь высокотехнологичную и остродефицитную специальность, востребованную на предприятии. Новобранцы будут задействованы в строительстве атомных подводных лодок. Как считают на предприятии, появление специализированных подразделений судостроительного профиля позволит сохранить навыки рабочих.

"Создание производственных рот будет способствовать дополнительному обеспечению Севмаша молодыми рабочими и специалистами. В первую очередь, предприятие заинтересовано в привлечении выпускников северодвинского техникума судостроения и машиностроения (ранее профессиональное училище №1), поскольку за годы учебы и практики в цехах Севмаша ребята получили хорошую профессиональную подготовку и производственный опыт", – цитирует пресс-служба Севмаша заместителя генерального директора предприятия по управлению персоналом Владимира Сыродубова.
12.04.2018
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Страны
Россия
Компании
БелОМО
ОСК
Севмаш
Персоны
Путин Владимир

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