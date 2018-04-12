На северодвинской верфи ОСК в производственных ротах будут работать призывники



Торжественная церемония спуска на воду нового стратегического атомного подводного крейсера "Князь Владимир" в Северодвинске. 17 ноября 2017.

Источник: © РИА Новости, Семен Васильев Торжественная церемония спуска на воду нового стратегического атомного подводного крейсера "Князь Владимир" в Северодвинске. 17 ноября 2017.Источник: © РИА Новости, Семен Васильев

ЦАМТО, 12 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ о формировании научно-производственных подразделений в структуре Минобороны. Севмаш станет одним из предприятий, где призывники будут проходить срочную службу в составе специализированных подразделений.

Научно-производственные роты будут сформированы в структуре Беломорской военно-морской базы. Около пятидесяти призывников весеннего и столько же осеннего призывов будут трудиться на Севмаше и одновременно заниматься военной подготовкой.

Для прохождения военной службы по призыву в специализированных ротах на Севмаше будут отобраны новобранцы, которые имеют среднее профессиональное или высшее образования. Обязательное условие – призывник должен иметь высокотехнологичную и остродефицитную специальность, востребованную на предприятии. Новобранцы будут задействованы в строительстве атомных подводных лодок. Как считают на предприятии, появление специализированных подразделений судостроительного профиля позволит сохранить навыки рабочих.

"Создание производственных рот будет способствовать дополнительному обеспечению Севмаша молодыми рабочими и специалистами. В первую очередь, предприятие заинтересовано в привлечении выпускников северодвинского техникума судостроения и машиностроения (ранее профессиональное училище №1), поскольку за годы учебы и практики в цехах Севмаша ребята получили хорошую профессиональную подготовку и производственный опыт", – цитирует пресс-служба Севмаша заместителя генерального директора предприятия по управлению персоналом Владимира Сыродубова.