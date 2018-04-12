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Российский "Дрок" станет новым словом в самоходной артиллерии

13.04.2018 Российская газета 700 0
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Модель 2С41 "Дрок"
Модель 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок", создаваемого по ОКР "Набросок" при головной роли АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (Нижний Новгород; входит в состав АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»), на стенде АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017".
Источник: "Вестник Мордовии" / vestnik-rm.ru

Новейший самоходный миномет 2С41 "Дрок" усилит огневую мощь десантно-штурмовых и горных батальонов Российской армии. Ожидается, что эта колесная САУ, создаваемая в рамках опытно-конструкторские работы "Набросок", может также поступить и на вооружение мотострелковых подразделений.

В качестве основы выбран бронеавтомобиль "Тайфун ВДВ" К-4386. Он обладает прекрасными характеристиками маневренности и надежной броневой защитой. При весе в 14 т, благодаря двигателю в 350 л.с., способен разгоняться до 100 км/ч и совершать марш-броски на расстояние до 1200 км.

На крыше боевой машины установят боевой модуль с 82-мм минометом, который способен вести огонь на дальность до 6000 м. При этом минимальная дистанция поражения целей составляет 100 м.

Самоходка обладает рекордной скорострельностью, за одну минуту она готова обрушить на противника 12 мин. А всего в боекомплект, находящийся на борту, их входит четыре десятка.

По некоторым данным, предусмотрена возможность демонтажа миномета и его применение отдельно в случае необходимости. Экипаж самоходки состоит из 4 человек.

Для самообороны "Дрок" вооружен пулеметом, который может монтироваться в башне или в дистанционно-управляемом боевом модуле.

Также предусмотрена установка комплекса оптикоэлектронного противодействия, который в случае необходимости сможет укрыть САУ плотным аэрозольным облаком и защитить от атакующих высоточных боеприпасов.

По мнению военных экспертов, принятие на вооружение 2С41 позволит резко увеличить огневую мощь и мобильность артиллерийских средств батальонного звена.


Алексей Моисеев
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Тайфун-ВДВ
Проекты
Тайфун

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