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Украина продаст США военные разработки советских времен

13.04.2018 Российская газета 334 0
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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник: http://utro.news/

Украина начала продавать военные разработки советских времен. По информации китайского портала sina.com, страна пошла по пути отказа от собственного производства и предлагает на продажу все что можно.

Еще недавно в рейтинге стран мира по объему военного арсенала Украина была одним из лидеров. Сегодня она вынуждена сама покупать боеприпасы за рубежом. А оставшиеся на ее территории технологические разработки советского образца намерена продать Америке. Тем более что США проявляет огромный интерес к производству российского стрелкового оружия. Но для того чтобы получить достойный образец, американским предприятиям как раз и нужны технологии.

Как считают эксперты, советские разработки, которыми торгует Украина, до сих пор используются в России. И это расценивают как передачу технологий США для производства российского оружия.

Особенно возмущает специалистов тот факт, что цена установлена на уровне макулатуры. И приводят данные: стоимость материалов по КМ-7,62 - украинскому модернизированному варианту советского пулемета ПКМ, включающих в себя комментарии, сборочные чертежи, спецификации, детали, графики и 3D модель, составляет всего 267 тысяч долларов.


Светлана Цыганкова
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
ПКМ

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