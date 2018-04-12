Война в Сирии показала важность современных "мостовых танков"
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Мостоукладчик МТУ-90М.
Источник: rg.ru
Боевые действия последних месяцев в Сирии в очередной раз продемонстрировали, что части сухопутных войск не могут действовать эффективно без современных танковых мостоукладчиков.
Такая техника активно применялась в ходе наступления в районе Дейр-эз-Зора, а также во время широкомасштабной операции против террористов в Восточной Гуте. Так, в окрестностях Дамаска штурмующим подразделениям пришлось столкнуться со значительным числом каналов, размеры которых превышали ширину танка Т-72. Как правило, такие преграды были заполнены водой.
Поэтому вперед были брошены мостовые танки. Но техника, созданная на базе средних Т-55 - МТУ-20, к сожалению, устарела, она обладает слабой по современным меркам броневой защитой, которая не способна противостоять даже противотанковым средствам прошлых поколений. К тому же сами мосты оказались недостаточно надежными. В результате была потеряна одна из таких инженерных машин, что на первоначальном этапе сорвало развитие атаки.
По мнению военных экспертов, все было бы иначе, если на месте машины-ветерана был применен современный мостоукладчик МТУ-90М, который создан в Омске, как понятно из названия, на шасси основного боевого танка Т-90 с противоснарядной броней.
Длина пролетной части составляет 20 м. В конструкции вместо не оправдавшего себя алюминия применена специальная сталь. Грузоподъемность составляет 60 т. Время установки 2,5-3 минуты. Максимальная скорость движения - 60 км/ч. Экипаж - 2 человека. МТУ-90М приказом министра обороны России принят на снабжение вооруженных сил РФ.
Алексей Брусилов
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12.04.2018
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