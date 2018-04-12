Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Война в Сирии показала важность современных "мостовых танков"

13.04.2018 Российская газета 221 0
0
Понравилась новость?
 +1
Мостоукладчик МТУ-90М
Мостоукладчик МТУ-90М.
Источник: rg.ru

Боевые действия последних месяцев в Сирии в очередной раз продемонстрировали, что части сухопутных войск не могут действовать эффективно без современных танковых мостоукладчиков.

Такая техника активно применялась в ходе наступления в районе Дейр-эз-Зора, а также во время широкомасштабной операции против террористов в Восточной Гуте. Так, в окрестностях Дамаска штурмующим подразделениям пришлось столкнуться со значительным числом каналов, размеры которых превышали ширину танка Т-72. Как правило, такие преграды были заполнены водой.

Поэтому вперед были брошены мостовые танки. Но техника, созданная на базе средних Т-55 - МТУ-20, к сожалению, устарела, она обладает слабой по современным меркам броневой защитой, которая не способна противостоять даже противотанковым средствам прошлых поколений. К тому же сами мосты оказались недостаточно надежными. В результате была потеряна одна из таких инженерных машин, что на первоначальном этапе сорвало развитие атаки.

По мнению военных экспертов, все было бы иначе, если на месте машины-ветерана был применен современный мостоукладчик МТУ-90М, который создан в Омске, как понятно из названия, на шасси основного боевого танка Т-90 с противоснарядной броней.

Длина пролетной части составляет 20 м. В конструкции вместо не оправдавшего себя алюминия применена специальная сталь. Грузоподъемность составляет 60 т. Время установки 2,5-3 минуты. Максимальная скорость движения - 60 км/ч. Экипаж - 2 человека. МТУ-90М приказом министра обороны России принят на снабжение вооруженных сил РФ.


Алексей Брусилов
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Т-55
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 12:58
  • 7
Разработчик показал облик российской подлодки будущего
  • 13.04 12:55
  • 31
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 13.04 12:20
  • 37
России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
  • 13.04 12:11
  • 3
Переговоры с Индией по С-400 затянулись из-за несогласованности цены
  • 13.04 12:06
  • 6772
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.04 12:02
  • 29
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 13.04 09:44
  • 2
США не исключают размещения крылатых ядерных ракет на боевых кораблях
  • 13.04 09:12
  • 5
Директор ЦРУ рассказал о сотнях погибших в Сирии русских
  • 13.04 07:59
  • 5
Парад "терминаторов"
  • 13.04 07:51
  • 11
Индия может купить у России еще 110 истребителей
  • 13.04 07:36
  • 3
Все, что нужно знать об "умных ракетах", которыми Трамп угрожает Москве
  • 13.04 07:02
  • 1
Индия может модернизировать в России танки Т-90
  • 13.04 05:31
  • 6
Сирийские комплексы ПВО С-200 "Вега-Э" могут быть быстро уничтожены
  • 13.04 04:29
  • 1
Индия рассматривает возможность купить самолеты Ил-112В
  • 13.04 03:13
  • 1
Российские и белорусские десантники уничтожили базу диверсантов на учениях
другие обсуждаемые темы