Все, что нужно знать об "умных ракетах", которыми Трамп угрожает Москве
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Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Источник: © AP Photo, Sebastian Apel
Президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетным ударам по Сирии. Он предупредил, что ракеты будут новыми и "умными", но называл их тип, что вызвало много вопросов у российских СМИ.
"Вашингтон Экзэминер" (Washington Examiner) со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что американский эсминец с 60 крылатыми ракетами "Томагавк" покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии в понедельник. Эту новость процитировал российский телеканал "РТ Арабик" (RT Arabic).
Дальность полета ракет составляет около 2,5 тысячи километров. Они характеризуются высокой точностью, эффективной системой наведения и обладают высокой маневренностью.
Одной из самых выдающихся боевых особенностей этих крылатых ракет является их способность менять траекторию полета после запуска благодаря системе GPS-навигации. Это оружие использовалось для бомбардировки авиабазы Шайрат в провинции Хомс 7 апреля 2017 года в ответ на химическую атаку, совершенную режимом Асада в Хан-Шейхуне. По аэропорту было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" с американских эсминцев USS Ross и USS Porter.
Трамп называл оружие, которое было применено против режима Асада, новым. Однако ракеты "Томагавк", стоящие на вооружении армии США, были разработаны в 1990-х годах и не могут называться таковыми.
С начала 1990-х годов Пентагон работает над модернизацией ракет этого типа. Несколько лет назад США возобновили испытания оружия Tomahawk Block IV. А 11 января 2017 года компания "Райтеон" (Raytheon) разработала новые ракеты, которые способны поражать движущиеся цели и контролировать координаты позиций противника. Пробные испытания были успешно завершены и, как ожидается, ракеты вскоре поступят на вооружение армии США.
Газета "Вашингтон пост" (The Washington Post) рассказала, что Трамп, говоря об "умных ракетах", намекает на те, что используют системы лазерного и спутникового наведения.
Американская газета сообщила, что американские военные могут при необходимости установить такие системы даже на "глупых" ракетах, если это будет необходимо. Однако подобный вариант кажется наименее вероятным, тем более, что возможным ударам США будут противостоять российские системы ПРО С-300 и С-400, размещенные в Сирии. Пентагон не будет их игнорировать при планировании своей ракетной атаки.
Со своей стороны, американское издание "Нэшнл Интерест" (The National Interest) сообщило, что необходимость обойти российские системы ПРО может подтолкнуть силы США к использованию крылатых ракет AGM-86, которые будут выпущены с бомбардировщиков-ракетоносцев B52-H.
Кроме того, Пентагон может прибегнуть к использованию бомбардировщиков-невидимок B2 Spirit, оснащенных высокоточными ракетами и ракетами AGM-158 и AGM-154. А также воспользоваться истребителями F-22 Raptor, оборудованных высокоточными авиабомбами GBU-39.
Предполагается, что боевые самолеты будут оснащены технологиями для обнаружения и борьбы с российскими системами ПРО.
Ранее Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп считает Россию и режим Асада ответственным за химическую атаку в Думе, в результате которой погибли десятки человек и более тысячи ранены. США рассматривают все варианты реагирования на действия режима Асада и намерение президента Трампа в отношении ракетного удара по Сирии - один из таких вариантов.
Orient.net, Сирия
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12.04.2018
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Александр008
13
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№1
13.04.2018 04:51
Хватит сил и средств остановить удар из 600 ракет первой волны? И вторая волна будет ,если всё таки ответят по носителям...кроме того ударЫ по РЛС...
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VK
914
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№2
13.04.2018 06:33
Цитата, Александр008 сообщ. №1
Хватит сил и средств остановить удар из 600 ракет первой волны? И вторая волна будет ,если всё таки ответят по носителям...кроме того ударЫ по РЛС...
если такая задача, как остановка всех ракет, вообще стоит. Лично я не вижу в этом большой необходимости, если эффективность этих ударов будет такая же как по Шайрату.
На отражение атаки уйдёт денег больше, чем стоит то, что они разрушат эти томагавки. Вероятно, какие-то объекты действительно стоит защищать. Заводы какие-то например.
А вот системы ракеты систем ПВО может быть даже стоит спрятать, если это возможно (я не знаю) и если они вообще, с-200 эти, ещё остались у Ассада. Не бесконечные же они.
Уверен, что наши засекут массированный удар, если он состоится и предупредят сирийцев. А те иранцев. Солдатне спрятаться в подготовленных убежищах труда не составит. Авиацию сирийцы, полагаю, уже спрятали.
Будет бить по "правительственным кварталам" в Дамаске? И чего он этим добьётся? Мирняк только пострадает. Прибавится работы строительным компаниям.
Идеальный выход: разведка (любая) находит сведения о том, что нашли большой завод химоружия. Он (унизапно) оказался на территории т.н. оппозиции. Трамп отдаёт приказ - расхерачить завод в пыль. Кидает
Все антипутинисты в шоке и в говне. В глазах мировой общественности они обмочились. Трамп летит встречаться с Путиным и возразить нечего.
:)
Ну, помечталось, чо. Не вредно, говорят.
ЗЫ Вовка, Трамп, Меркель на природе выпивают по стопарику закусывают селёдочкой с огурцами.
Меркель: Вовка, я так соскучилась по нашим березкам.
Путин: ничего, товарищ Анжела, терпите. Мне тоже в Берлине пришлось долго торчать.
Трамп: Вован, ну давай я к тебе хоть на инаугурацию прилечу в Крым. Вместе поныряем, амфоры поищем, на дельтолёте научишь меня летать.
Путин: нельзя Дональд. Иначе агента Петьку могут раскрыть. Выгонят нах... из Украины, как товарища Мишко, как тогда территорию России прирастать будем?
...пля, наверное в кофе что-то подсыпали..
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просто экспл
4194
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№3
13.04.2018 07:36
Цитата, VK сообщ. №2
Идеальный выход: разведка (любая) находит сведения о том, что нашли большой завод химоружия. Он (унизапно) оказался на территории т.н. оппозиции. Трамп отдаёт приказ - расхерачить завод в пыль. Кидает пи..ру , простите, сенатору Маккейну: "так это оказывается ваши протеже там химичили, а не Ассад", это они всё устраивали, а вы меня всё это время дезинформировали и подставляли. Так, директор ФБР, займитесь этим падшим вьетнамским лётчиком.не будет такого , ибо все разведки знают что никаких заводов по хим оружию там нет , а мелкие кабинетики где собирают ингридиенты и так находятся на территории попазиции .
и никакой трамп не отдал приказ их бомбить .
и никакого маккейна за это не осудили .
ибо цели были бомбить Асада , а не хим. заводы .
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