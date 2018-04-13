Все, что нужно знать об "умных ракетах", которыми Трамп угрожает Москве



Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Источник: © AP Photo, Sebastian Apel Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.Источник: © AP Photo, Sebastian Apel

Президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетным ударам по Сирии. Он предупредил, что ракеты будут новыми и "умными", но называл их тип, что вызвало много вопросов у российских СМИ.

"Вашингтон Экзэминер" (Washington Examiner) со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что американский эсминец с 60 крылатыми ракетами "Томагавк" покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии в понедельник. Эту новость процитировал российский телеканал "РТ Арабик" (RT Arabic).

Дальность полета ракет составляет около 2,5 тысячи километров. Они характеризуются высокой точностью, эффективной системой наведения и обладают высокой маневренностью.

Одной из самых выдающихся боевых особенностей этих крылатых ракет является их способность менять траекторию полета после запуска благодаря системе GPS-навигации. Это оружие использовалось для бомбардировки авиабазы Шайрат в провинции Хомс 7 апреля 2017 года в ответ на химическую атаку, совершенную режимом Асада в Хан-Шейхуне. По аэропорту было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" с американских эсминцев USS Ross и USS Porter.

Трамп называл оружие, которое было применено против режима Асада, новым. Однако ракеты "Томагавк", стоящие на вооружении армии США, были разработаны в 1990-х годах и не могут называться таковыми.

С начала 1990-х годов Пентагон работает над модернизацией ракет этого типа. Несколько лет назад США возобновили испытания оружия Tomahawk Block IV. А 11 января 2017 года компания "Райтеон" (Raytheon) разработала новые ракеты, которые способны поражать движущиеся цели и контролировать координаты позиций противника. Пробные испытания были успешно завершены и, как ожидается, ракеты вскоре поступят на вооружение армии США.

Газета "Вашингтон пост" (The Washington Post) рассказала, что Трамп, говоря об "умных ракетах", намекает на те, что используют системы лазерного и спутникового наведения.

Американская газета сообщила, что американские военные могут при необходимости установить такие системы даже на "глупых" ракетах, если это будет необходимо. Однако подобный вариант кажется наименее вероятным, тем более, что возможным ударам США будут противостоять российские системы ПРО С-300 и С-400, размещенные в Сирии. Пентагон не будет их игнорировать при планировании своей ракетной атаки.

Со своей стороны, американское издание "Нэшнл Интерест" (The National Interest) сообщило, что необходимость обойти российские системы ПРО может подтолкнуть силы США к использованию крылатых ракет AGM-86, которые будут выпущены с бомбардировщиков-ракетоносцев B52-H.

Кроме того, Пентагон может прибегнуть к использованию бомбардировщиков-невидимок B2 Spirit, оснащенных высокоточными ракетами и ракетами AGM-158 и AGM-154. А также воспользоваться истребителями F-22 Raptor, оборудованных высокоточными авиабомбами GBU-39.

Предполагается, что боевые самолеты будут оснащены технологиями для обнаружения и борьбы с российскими системами ПРО.

Ранее Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп считает Россию и режим Асада ответственным за химическую атаку в Думе, в результате которой погибли десятки человек и более тысячи ранены. США рассматривают все варианты реагирования на действия режима Асада и намерение президента Трампа в отношении ракетного удара по Сирии - один из таких вариантов.

Orient.net, Сирия