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Названо оружие России против США в Сирии

12.04.2018 Lenta.ru 1308 0
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Ракетоносец-бомбардировщик Ту-95МСМ
Ракетоносец-бомбардировщик Ту-95МСМ наносит удары ракетами Х-101.
Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

The National Interest назвало оружие, которое США и Россия могут применить в случае военного столкновения в Сирии.

США, отмечает американский журнал, могут ударить по позициям в Сирии крылатыми ракетами Tomahawk или AGM-86B. Для атак также могут использоваться бомбардировщики B-2 Spirit и истребители F-22 Raptor. В The National Interest полагают, что российские зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 не в состоянии перехватить американское оружие.

Россия по американским позициям может ударить крылатыми ракетами Х-101, переносимыми бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160, или ракетами "Калибр" морского базирования.

В апреле 2018 года американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами Tomahawk, подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус.

Президент США Дональд Трамп в апреле 2018 года предупредил о скором важном решении Белого дома в отношении организаторов химической атаки в Сирии, ответственность за которую Соединенные Штаты возложили на Россию. Впоследствии постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что США предупреждены о серьезных последствиях в случае удара по Сирии.
11.04.2018
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Arleigh Burke
B-2 Spirit
BGM-109 Tomahawk
F-22
С-300
С-400 Триумф
Ту-160
Ту-95
Х-101
Компании
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Калибр КР

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