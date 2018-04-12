Более 80 подразделений военной полиции созданы на юге России



Российская военная полиция в Сирии.

Источник: ТВЦ Российская военная полиция в Сирии.Источник: ТВЦ

В них проходят службу более 1,5 тыс. военнослужащих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апреля. /ТАСС/. Более 80 подразделений военной полиции созданы в Южном военном округе (ЮВО) для обеспечения правопорядка в воинских частях. Об этом сообщил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

"В ЮВО сформировано более 80 войсковых подразделений военной полиции общей численностью более 1,5 тыс. военнослужащих", - передали в пресс-службе округа слова Дворникова, сказанные на встрече с курсантами учебного центра военной полиции МО РФ в Северной Осетии.

В течение ближайших восьми месяцев все они пройдут обучение во Владикавказском учебном центре военной полиции МО РФ, отметил он. Генерал проверил организацию учебного процесса первых подразделений военной полиции 150-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростовской области и призвал будущих военных полицейских отнестись к предстоящей работе со всей ответственностью.

"На вас возложена важная и очень ответственная задача - обеспечить дисциплину и порядок в ваших соединениях и воинских частях", - сказал он ростовским курсантам.

В пресс-службе уточнили, что 80-часовой курс переподготовки полицейских включает занятия по тактико-специальной и правовой подготовкам. В учебной программе также общевойсковые дисциплины - огневая, строевая, физическая, морально-психологическая подготовки.

Личный состав войсковых подразделений военной полиции привлекается для несения патрульной службы в составе гарнизонных патрулей, несения службы на КПП и в гарнизонных караулах.