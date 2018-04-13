Переговоры с Индией по С-400 затянулись из-за несогласованности цены
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Полк С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
ЧЕННАИ (Индия), 12 апр - РИА Новости. Переговоры по поставкам Россией Индии зенитных ракетных систем противовоздушной обороны С-400 затягиваются, так как стороны не могут договориться о цене, сообщил РИА Новости в четверг заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.
"С партнерами обсуждены и согласованы все технические вопросы. Находимся на этапе коммерческих переговоров. Переговорный вопрос по столь чувствительному вопросу, как цена, может занять время в связи с тем, что С-400 - новейшая, не имеющая аналогов в мире система, которая априори не может быть дешевой. Соответственно, потребуется время на согласование ценовых параметров контракта индийской стороной", - сказал Дрожжов на выставке Defexpo-2018.
"Надеемся подписать данный контракт в этом году", - добавил он.
Межправсоглашения по поставкам и ЗРК С-400 "Триумф" были достигнуты по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Гоа в октябре 2016 года.
С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.
Оборонная выставка Defexpo-2018 проходит в индийском Ченнаи с 11 по 14 апреля.
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12.04.2018
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Makc
520
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№1
13.04.2018 06:01
Индии вечно подавай самую нафаршированную конфигурацию по цене самой базовой.
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leonbor12
935
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№2
13.04.2018 12:07
Поговорка к случаю; Не нравится цена, так походи по рынку, поищи меньше!
Это не первый случай. С самолетным тендером протянули, остались почти ни с чем. Купили по мелочам устаревшие самолеты.
Вот и тут. Не купят сегодня с поставкой через 2 года, получат через 4 года, но уже устаревающую систему.
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А.С.Б.
2987
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№3
13.04.2018 12:11
вот интересно, а как они у амеров оружие покупают...оно ещё дороже чем наше...кредитные схемы что ли у амеров такие крутые...что индийцы не жалуются...
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