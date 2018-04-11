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Генштаб ВС РФ: авианосная группа США должна прибыть в Персидский залив в начале мая

12.04.2018 ТАСС 257 0
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Aircraft_Carrier_Cvn_75_Uss_Harry_S_Truman
Авианосец CVN-75 USS Harry S Truman. Источник: militaryimages.net.

По словам генерала Виктора Познихира, это сложившаяся практика пребывания ВМС США в этом регионе

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Авианосная группа США должна прибыть в Персидский залив примерно в начале мая. Об этом сообщил в среду журналистам первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

"Знаем, что авианосная группа США во главе с авианосцем Harry Truman и эскортом кораблей начала выдвижение в Персидский залив с ориентировочным сроком прибытия в начале мая. Это сложившаяся практика пребывания ВМС США в данном регионе", - сказал он.

Познихир заверил, что Генштаб ВС РФ внимательно отслеживает "ситуацию, складывающуюся вокруг Сирии и во всем регионе". По его словам, особую обеспокоенность вызывает ситуация в сирийском городе Ракка, где сохраняется крайне сложная эпидемиологическая обстановка.

"Вместо того, чтобы заявлять о готовности нанесения ракетных ударов по Сирии, коалиции США следовало бы заняться восстановлением разрушенного города и оказать всестороннюю помощь бедствующему населению", - подчеркнул генерал.

Как сообщили ранее представители ВМС США, ударная группа во главе с атомным авианосцем Harry Truman отправится в среду из Норфолка (штат Вирджиния) для патрулирования в районе Ближнего Востока.

Развертывание этой ударной группы происходит на фоне обострения ситуации в Сирии, вызванной утверждениями о применении в минувшую субботу химоружия в сирийском городе Дума. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что в течение 24-48 часов решит, применить ли в этой связи военную силу против властей Сирии.
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Химоружие

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