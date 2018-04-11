В Индии будет организовано лицензионное производство комплектующих для танков Т-90



Танки Т-90C индийской армии на параде в честь празднования Дня Республики в Индии, 2017 год.

Источник: Saul Loeb / AFP Танки Т-90C индийской армии на параде в честь празднования Дня Республики в Индии, 2017 год.Источник: Saul Loeb / AFP

ЦАМТО, 11 апреля. Лицензионное производство комплектующих для танков Т-90 будет создано в Индии. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в рамках выставки Defexpo India 2018 гендиректор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

Сейчас Индия производит российские танки по лицензионному соглашению, предусматривающему поставки комплектующих из России с дальнейшей их сборкой в Индии.

"Надо двигаться поступательно, мы планируем переходить от малого к большему. Если сегодня у нас есть лицензионное производство на территории Индии танков Т-90, то в рамках этого лицензионного производства постепенно будет локализация и интеграция производственных точек, которые будут на территории Индии выпускать комплектующие для танка Т-90", – цитирует "РИА Новости" А.Потапова.

Одним из первых направлений, которое освоят индийские предприятия, может стать производство радиаторов, что, по словам А.Потапова, "особенно актуально в условиях индийской жары".

При этом он не исключил дальнейших поставок таких комплектующих в третьи страны "с учетом законодательства и при безусловном согласовании с российской стороной", – передает "РИА Новости".