Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Индии будет организовано лицензионное производство комплектующих для танков Т-90

12.04.2018 ЦАМТО 145 0
0
Понравилась новость?
 0
Танки Т-90C индийской армии на параде в честь празднования Дня Республики в Индии, 2017 год
Танки Т-90C индийской армии на параде в честь празднования Дня Республики в Индии, 2017 год.
Источник: Saul Loeb / AFP

ЦАМТО, 11 апреля. Лицензионное производство комплектующих для танков Т-90 будет создано в Индии. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в рамках выставки Defexpo India 2018 гендиректор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

Сейчас Индия производит российские танки по лицензионному соглашению, предусматривающему поставки комплектующих из России с дальнейшей их сборкой в Индии.

"Надо двигаться поступательно, мы планируем переходить от малого к большему. Если сегодня у нас есть лицензионное производство на территории Индии танков Т-90, то в рамках этого лицензионного производства постепенно будет локализация и интеграция производственных точек, которые будут на территории Индии выпускать комплектующие для танка Т-90", – цитирует "РИА Новости" А.Потапова.

Одним из первых направлений, которое освоят индийские предприятия, может стать производство радиаторов, что, по словам А.Потапова, "особенно актуально в условиях индийской жары".

При этом он не исключил дальнейших поставок таких комплектующих в третьи страны "с учетом законодательства и при безусловном согласовании с российской стороной", – передает "РИА Новости".
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.04 13:17
  • 6734
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.04 13:14
  • 1
СМИ: сирийское военное командование перебросило часть авиации на российскую авиабазу
  • 12.04 12:04
  • 16297
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 11:39
  • 5
Индия может купить у России еще 110 истребителей
  • 12.04 11:29
  • 59
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
  • 12.04 11:19
  • 2
НАТО рассматривает белорусскую армию как часть российской
  • 12.04 11:07
  • 9
России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
  • 12.04 10:34
  • 4
СМИ: «Роскосмос» попросит списать долги ГКНПЦ им. Хруничева
  • 12.04 10:07
  • 1
Шаманов назвал безответственным заявление Трампа про "умные ракеты"
  • 12.04 09:41
  • 1
Все, что вы хотели знать о мощных танковых войсках России
  • 12.04 09:36
  • 1
Путин в День космонавтики посетит павильон "Космос" на ВДНХ
  • 12.04 08:26
  • 6
Истребители МиГ-31 на Камчатке отработали перехват "вражеской" крылатой ракеты
  • 12.04 07:51
  • 1422
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 06:33
  • 6
США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют
  • 11.04 22:59
  • 5
ГРЦ "Макеева": США не смогут создать систему противодействия "Сармату" в ближайшие 40 лет
другие обсуждаемые темы