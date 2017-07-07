Гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов в интервью "Коммерсанту" рассказал о состоянии, проблемах и будущем корпорации



Опытный образец боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Объект 199" по ОКР "Рамка-99" разработки АО "НПК "Уралвагонзавод"

Источник: gurkhan.blogspot.com Опытный образец боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Объект 199" по ОКР "Рамка-99" разработки АО "НПК "Уралвагонзавод"Источник: gurkhan.blogspot.com

ЦАМТО, 7 июля. В интервью газете "Коммерсант" генеральный директор Уралвагонзавода Александр Потапов рассказал о состоянии, проблемах и будущем корпорации. Ниже приведено несколько фрагментов интервью.

- Как реализуется госпрограмма вооружений до 2020 года?

- Я здесь проблем с точки зрения нашей продукции особо не вижу: и по модернизации танков Т-72 до уровня Б3, и по поставкам танков Т-90. С военными у нас полное взаимопонимание: если возникают вопросы, обращаемся, находим решение.

- Какую ставку делаете на следующую госпрограмму вооружений?

- У меня нет больших опасений, что это направление для нас будет проблемным: закладываемые в нее параметры будут выполнены, спецпроизводство у нас готовится.

- Ставку на "Армату" делаете?

- Мы работаем по всем направлениям. Т-14 – перспективная модель, но ее тоже нужно воспринимать как базовую. Это база с большим будущим: в нее заложено значительно больше того, что она может на начальном этапе. Мы поставили танк Т-72 на производство в начале 1970-х – сегодня у нас Т-72Б3 остается такой же прекрасной машиной.

- Серийная закупка Т-14 начнется после 2020 года?

- Я могу сказать, что сейчас мы находимся на этапе НИОКР и решение о сроках поставки "Арматы" в войска будет после завершения госиспытаний. Но если говорить другим языком, то экватор мы уже перешли.

- Рынок бронетанковой техники в сегменте ВТС насыщается. Как выходить из ситуации?

- Здесь все предельно просто: мы меняем свои подходы, исходя из того, что требует рынок. Вот если Нарендра Моди (премьер-министр Индии) произнес девиз "Make in India", значит, мы должны встраиваться: мы не встроимся, встроятся другие. И я не собираюсь упускать этот шанс, для того чтобы сохранить традиционный рынок. Вообще надо отдать Индии должное, именно она в начале 2000-х годов дала возможность сохраниться и существовать УВЗ, сделав заказ на танки. Не было бы этого заказа – и я не знаю, какое будущее было бы у Уралвагонзавода. Это дорогого стоит. В ближайшее время поеду туда на переговоры: будем обсуждать послепродажное обслуживание и создание сервисных центров.

Это помогает решить сразу несколько задач – например, связанных с поддержанием в боевой готовности техники. То есть она не стоит на складе в войсковой части, где пылится. Ну и мы стараемся исключить контрафакт запчастей. Плюс создаем рабочие места, формируя и воспитывая людей, которые работают на этих предприятиях, для того чтобы на следующем этапе можно было перейти к вопросам модернизации техники на этих предприятиях. Это может быть неглубокой модернизацией, но она уже будет формироваться компетентными людьми.

- Перспективы БМПТ туманны? Кроме Казахстана их никто не покупал, даже Минобороны РФ.

- У военных, насколько я знаю, поменялось неким образом отношение к этой машине. Поэтому, думаю, реакция будет положительной. Кроме того, возможность ведения боевых действий в ограниченных пространствах для нее достаточно подходит. Другое дело, что мы не стоим на месте и рассматриваем новые калибры орудий, занимаемся модернизацией боевых отделений, в том числе для БМПТ.

- Какого калибра?

- Я так аккуратно говорю: новые калибры, которые, мне кажется, могут тоже представлять интерес для военных. А с другой стороны, оптимизация калибров на предмет унификации и уменьшения этой избыточности для боеприпасной отрасли.

- Соотношение гражданской и военной продукции как распределяется?

- На гражданское производство приходится где-то 30% от общего объема, а остальное – ГОЗ и ВТС. В послании президента четко было сказано, что к 2030 году соотношение выпускаемой продукции на предприятиях ОПК должно составлять 50% на 50%. Стратегия "Ростеха" предполагает доведение доли гражданской продукции до 50% к 2025 году. Здесь, правда, стоит учитывать, что, когда эта стратегия принималась, УВЗ еще не входил в состав госкорпорации. Но так или иначе, мы должны существенно нарастить объемы производства и поставок гражданской продукции. Это задача серьезная: если ты стартуешь с соотношения 30% на 70%, а темпы роста выпуска спецпродукции будут выше темпов роста выпуска гражданской, то доля гражданской продукции у нас будет уменьшаться. Более того, ведь соотношение 30/70 – это средняя позиция по предприятиям корпорации. У нас есть, например, специализированный завод, который выпускает пушки, и вот сейчас мы пока думаем, что же именно он будет выпускать в гражданской составляющей. На Петербургском экономическом форуме мы подписали пакет договорных документов с одним из ведущих мировых производителей автоматизированных мусоросортировочных комплексов и оборудования для утилизации твердых коммунальных отходов о локализации производства на одном из предприятий УВЗ.

Проектом предусматривается проведение НИОКР, направленных на адаптацию и разработку конструкторской и технологической документации с дальнейшей локализацией производства оборудования в России до уровня 75-80% к 2020 году. При этом первый комплекс должен быть реализован до конца 2018 года.

Полностью интервью А.Потапова опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Коммерсант".