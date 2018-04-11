Воинские части 2-й общевойсковой армии подняли по тревоге в Самаре
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Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин (в центре).
Источник: © Пресс-служба ЦВО
В учениях задействовали более 2 тыс. военных
САМАРА, 11 апреля. /ТАСС/. Дислоцированные в Самаре воинские части 2-й общевойсковой армии подняли по учебной тревоге, сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин поднял по тревоге воинские части 2-й общевойсковой армии в Самаре. Сейчас они совершают марши в назначенные районы на полигонах, где в ходе учений будут развернуты полевые пункты управления", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, всего по тревоге подняли более 2 тыс. военнослужащих. Приведение подразделений в высшие степени боевой готовности проводится в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, в ходе которой оценят результаты боевой подготовки, в том числе освоение сирийского опыта.
Командующий войсками ЦВО во вторник прибыл в Самарскую область и лично возглавил комплексную группу по контрольной проверке 2-й общевойсковой армии. Комплексная группа в течение нескольких дней проверит и оценит уровень боевой подготовки воинских частей, а также их готовность к выполнению задач, состояние вооружения и военной техники, уровень морально-психологического состояния личного состава.
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11.04.2018
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