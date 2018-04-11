"Адмирал Кузнецов" сочли убогим



Авианосцы проекта 1143.5 и 11430 на рейде Североморска.

Источник: ОАО "Севмаш" Авианосцы проекта 1143.5 и 11430 на рейде Североморска.Источник: ОАО "Севмаш"

Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков посчитал единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" привязанным к берегу убожеством. Статью эксперта опубликовал "Военно-промышленный курьер".

"Противолодочные крейсеры проекта 1123 никакого отношения к авианосцам не имеют. Корабли проектов 1143.1–1143.4 с точки зрения авианосного флота весьма убоги. Даже "Адмирал Кузнецов" (проекта 1143.5 — прим. "Ленты.ру") не имеет катапульты, а без нее мы не можем использовать самолеты РЛД (радиолокационного дозора — прим. "Ленты.ру"). Это означает, что возможности его и так мизерной авиагруппы при решении главной задачи — обеспечении боевой устойчивости сил флота в море — снижаются в разы. Корабль опять привязан к берегу", — полагает Сивков.

По мнению эксперта, первым полноценным советским авианосцем следует считать трофейный немецкий Graf Zeppelin, спущенный на воду в 1938 году, залегший на грунт в 1945-м, тогда же поднятый и перешедший к Советскому Союзу, который разбомбил корабль в 1947-м. Сивков отмечает, что уничтожение трофейного авианосца "скорее всего следует считать серьезным просчетом тогдашнего руководства ВМФ, отбросившего нашу страну почти на полвека назад".

В марте 2018 года "Адмирал Кузнецов" возглавил составленный The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду. С такой оценкой не согласились военные и эксперты.

Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 "Кречет", созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. "Киев" и "Минск" проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. "Новороссийск" распилен на металлолом в Южной Корее. "Ульяновск" разобран еще на стапеле. "Адмирал Горшков" продан Индии, где модернизируется в Vikramaditya — будущий флагман ВМС страны. "Варяг" продан Китаю, где после переоборудования получил название Liaoning. У России остался только "Адмирал Кузнецов".