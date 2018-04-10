Боевые расчеты С-400 отработали перехват беспилотника над Черным морем



Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Поднятые про тревоге расчеты совершили марш в позиционные районы, выполнив оборудование и маскировку позиций

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" Южного военного округа отработали в ходе тактических учений на Кавказском побережье Черного моря перехват беспилотного летательного аппарата. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе округа.

Поднятые про тревоге расчеты С-400 совершили марш в позиционные районы, выполнили оборудование и маскировку позиций. "Расчеты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотник", - сказали в пресс- службе.

К тренировке (контрольной проверке) было привлечено более 150 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.

Какие именно части и подразделения были задействованы в учениях, не сообщается. В Новороссийске (Краснодарский край) развернут зенитный ракетный краснознаменный Кубанский казачий полк двухдивизионного состава, который в конце 2012 года был перевооружен на С-400.

Учения по борьбе с беспилотниками также прошли во вторник в Центральном военном округе. Здесь специалисты отдельной бригады радиоэлектронной борьбы в ходе учений смогли подавить радиолокационную станцию беспилотника условного противника и увели аппарат на безопасное расстояние.