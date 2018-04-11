ГРЦ "Макеева": США не смогут создать систему противодействия "Сармату" в ближайшие 40 лет



Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат.

Источник: © Минобороны РФ Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат.Источник: © Минобороны РФ

Уточняется, что "Сармат" останется эффективным в условиях развертывания системы ПРО в ближайшие 40 лет

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. США еще 40 лет не смогут создать систему противоракетной обороны (ПРО), способную эффективно перехватывать российскую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат".

Об этом сообщил генеральный директор компании - разработчика ракеты (ГРЦ "Макеева") Владимир Дегтярь.

"Наша сегодняшняя разработка делает современные системы ПРО США малорезультативными, а ракетный комплекс "Сармат" останется эффективным в условиях развертывания системы ПРО в ближайшие 40 лет. Это означает, что "Сармат" гарантирует России мир на ближайшие десятилетия", - сказал он в интервью, опубликованном в корпоративной газете "Конструктор".

РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода". Масса - около 200 т, забрасываемый вес - около 10 т.

В конце декабря 2017 года СМИ сообщили о первом успешном бросковом испытании "Сармата". Об очередных бросковых испытаниях ракеты было заявлено в конце марта. Как писала "Красная Звезда", они позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, РВСН оценили правильность конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракеты.

Ожидается, что серийное производство "Сармата" должно начаться в 2020 году, в 2021 году первый полк с этой ракетой должен заступить на боевое дежурство.