Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ГРЦ "Макеева": США не смогут создать систему противодействия "Сармату" в ближайшие 40 лет

11.04.2018 ТАСС 285 1
0
Понравилась новость?
 0
Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат
Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат.
Источник: © Минобороны РФ

Уточняется, что "Сармат" останется эффективным в условиях развертывания системы ПРО в ближайшие 40 лет

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. США еще 40 лет не смогут создать систему противоракетной обороны (ПРО), способную эффективно перехватывать российскую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат".

Об этом сообщил генеральный директор компании - разработчика ракеты (ГРЦ "Макеева") Владимир Дегтярь.

"Наша сегодняшняя разработка делает современные системы ПРО США малорезультативными, а ракетный комплекс "Сармат" останется эффективным в условиях развертывания системы ПРО в ближайшие 40 лет. Это означает, что "Сармат" гарантирует России мир на ближайшие десятилетия", - сказал он в интервью, опубликованном в корпоративной газете "Конструктор".

РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода". Масса - около 200 т, забрасываемый вес - около 10 т.

В конце декабря 2017 года СМИ сообщили о первом успешном бросковом испытании "Сармата". Об очередных бросковых испытаниях ракеты было заявлено в конце марта. Как писала "Красная Звезда", они позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, РВСН оценили правильность конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракеты.

Ожидается, что серийное производство "Сармата" должно начаться в 2020 году, в 2021 году первый полк с этой ракетой должен заступить на боевое дежурство.
10.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
РС-20Б
РС-20В
Сармат МБР
Компании
ГРЦ им. Макеева
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
NANOBOT
1100
№1
11.04.2018 03:00
Точно 40, не 39 и не 41? Я бы этого товарища еще и главой Росгидромета назначил, а то погоду на 3 дня предсказать не могут. Помню, у одной страны было 307 подобных ракет, но ее развалили без единого выстрела 5 млн. армии и без пука всесильного КГБ. Граждане тоже стояли в сторонке, видать, не их страна и Родина была. И сейчас тоже ноют, хотят иметь ништяки преданной страны и стоять в сторонке.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.04 08:03
  • 85
Сотни погибших в сетях
  • 11.04 07:54
  • 5
Зюганов прокомментировал планируемое сокращение расходов на ВПК
  • 11.04 06:57
  • 19
На Азовском море создана опергруппа для борьбы с украинским пиратством
  • 11.04 06:43
  • 1
США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют
  • 11.04 06:22
  • 2
Приключенческую ленту "Танки" показали военнослужащим в Сирии
  • 11.04 06:12
  • 3
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
  • 11.04 06:10
  • 1
Конвертоплан будущего подготовили к первому полету по-самолетному
  • 11.04 05:28
  • 6640
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.04 03:53
  • 1408
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 03:40
  • 1
Российский искусственный интеллект посчитали отсталым
  • 11.04 03:19
  • 1
Самолет на $20 млрд
  • 11.04 03:00
  • 1
ГРЦ "Макеева": США не смогут создать систему противодействия "Сармату" в ближайшие 40 лет
  • 11.04 02:07
  • 94
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 10.04 23:44
  • 3
Узбекистан готовится вернуться в ОДКБ: в одну реку в третий раз
  • 10.04 22:12
  • 3
Главный договор России и США: кто нарушит первым
другие обсуждаемые темы