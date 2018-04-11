ГРЦ "Макеева": США не смогут создать систему противодействия "Сармату" в ближайшие 40 лет
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Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат.
Источник: © Минобороны РФ
Уточняется, что "Сармат" останется эффективным в условиях развертывания системы ПРО в ближайшие 40 лет
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. США еще 40 лет не смогут создать систему противоракетной обороны (ПРО), способную эффективно перехватывать российскую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат".
Об этом сообщил генеральный директор компании - разработчика ракеты (ГРЦ "Макеева") Владимир Дегтярь.
"Наша сегодняшняя разработка делает современные системы ПРО США малорезультативными, а ракетный комплекс "Сармат" останется эффективным в условиях развертывания системы ПРО в ближайшие 40 лет. Это означает, что "Сармат" гарантирует России мир на ближайшие десятилетия", - сказал он в интервью, опубликованном в корпоративной газете "Конструктор".
РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода". Масса - около 200 т, забрасываемый вес - около 10 т.
В конце декабря 2017 года СМИ сообщили о первом успешном бросковом испытании "Сармата". Об очередных бросковых испытаниях ракеты было заявлено в конце марта. Как писала "Красная Звезда", они позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, РВСН оценили правильность конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракеты.
Ожидается, что серийное производство "Сармата" должно начаться в 2020 году, в 2021 году первый полк с этой ракетой должен заступить на боевое дежурство.
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10.04.2018
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NANOBOT
1100
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№1
11.04.2018 03:00
Точно 40, не 39 и не 41? Я бы этого товарища еще и главой Росгидромета назначил, а то погоду на 3 дня предсказать не могут. Помню, у одной страны было 307 подобных ракет, но ее развалили без единого выстрела 5 млн. армии и без пука всесильного КГБ. Граждане тоже стояли в сторонке, видать, не их страна и Родина была. И сейчас тоже ноют, хотят иметь ништяки преданной страны и стоять в сторонке.
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