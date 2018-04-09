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Северная верфь передала судно тылового обеспечения «Эльбрус» Военно-Морскому Флоту России.

09.04.2018 ПАО СЗ "Северная верфь" 314 0
Разделы: Флот
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Судно Эльбрус
Судно тылового обеспечения "Эльбрус".
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

2 апреля руководством ВМФ РФ утвержден приемный акт государственной комиссии о завершении государственных испытаний судна тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120. Сегодня на судне состоялась торжественная церемония подъема флага вспомогательного флота ВМФ.


«Эльбрус» зачислен в состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северный флот.


Это универсальное судно, предназначенное для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию (два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн) и системе динамического позиционирования «снабженец» может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море.


«Эльбрус» имеет водолазный комплекс с барокамерой для обеспечения глубоководных водолазных погружений. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м. На судне созданы все условия для нормальной работы и отдыха экипажа в условиях Заполярья: сауна, бассейн, спортзал, комфортные каюты с индивидуальными санитарными блоками. Благодаря классу автоматизации А1 на корабле обеспечено безвахтенное обслуживание.


Судно тылового обеспечения "Эльбрус".
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

«Эльбрус» - головное судно тылового обеспечения проекта 23120. Сейчас на Северной верфи продолжается строительство еще одного судна этого проекта – «Всеволод Бобров».


Основные характеристики проекта 23120:

  • Длина - 95 м;
  • Ширина - 22 м;
  • Осадка - 9 м;
  • Скорость - 18 узлов
  • Водоизмещение - 9 500 т;
  • Дальность плавания - 5 000 морских миль;
  • Автономность - около 60 суток.
09.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО СЗ "Северная верфь"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Северная верфь
Проекты
23120 Эльбрус
СФ

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