Северная верфь передала судно тылового обеспечения «Эльбрус» Военно-Морскому Флоту России.



Судно тылового обеспечения "Эльбрус".

Источник: http://www.nordsy.spb.ru/ Судно тылового обеспечения "Эльбрус".Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

2 апреля руководством ВМФ РФ утвержден приемный акт государственной комиссии о завершении государственных испытаний судна тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120. Сегодня на судне состоялась торжественная церемония подъема флага вспомогательного флота ВМФ.

«Эльбрус» зачислен в состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северный флот.

Это универсальное судно, предназначенное для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию (два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн) и системе динамического позиционирования «снабженец» может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море.

«Эльбрус» имеет водолазный комплекс с барокамерой для обеспечения глубоководных водолазных погружений. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м. На судне созданы все условия для нормальной работы и отдыха экипажа в условиях Заполярья: сауна, бассейн, спортзал, комфортные каюты с индивидуальными санитарными блоками. Благодаря классу автоматизации А1 на корабле обеспечено безвахтенное обслуживание.

Судно тылового обеспечения "Эльбрус". Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

«Эльбрус» - головное судно тылового обеспечения проекта 23120. Сейчас на Северной верфи продолжается строительство еще одного судна этого проекта – «Всеволод Бобров».

Основные характеристики проекта 23120: