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Систему обнаружения субмарин спрятали в обычный контейнер

09.04.2018 Известия.ru 802 1
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Василий Быков
Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".
Источник: Игорь Александров (via forums.airbase.ru )

ВМФ испытывает компактную гидроакустическую станцию

Для ВМФ России разработана компактная система поиска субмарин противника. Оборудование для обработки информации и места операторов размещаются в практически автономном модуле с габаритами стандартного морского контейнера. Такую гидроакустическую станцию (ГАС) можно разместить практически на любом корабле или судне обеспечения. По мнению экспертов, принятие на вооружение подобных комплексов расширит оперативные возможности военных моряков — в частности, позволит при необходимости быстро нарастить противолодочные силы.

Как рассказали "Известиям" в Главкомате ВМФ, для флота разработана и уже проходит испытания "контейнерная" ГАС "Минотавр-ИСПН-М.2". Работы планируется завершить в ближайшее время. Станция предназначена для установки на модульные патрульные корабли проекта 22160, а также на корабли вспомогательного флота и мобилизованные гражданские суда в угрожаемый период.

Речь идет о "контейнерной" версии российской ГАС "Минотавр-М", которая установлена на малые сторожевые корабли (корветы) проекта 20380 "Стерегущий". Благодаря компактности этой станции все ее элементы удалось разместить в модуле с габаритами обычного морского грузового контейнера.

Принцип работы ГАС с буксируемой антенной прост. С движущегося корабля-носителя в море опускается трал-антенна с гидрофонами. С ее помощью система собирает информацию о подводной обстановке. Компьютеры поста управления обрабатывают полученные данные и выдают операторам картину подводной обстановки. Параметры "Минотавра" засекречены, но ГАС предыдущего поколения могли обнаружить субмарину на расстоянии до 15 км от корабля-носителя.

Новые ГАС будут устанавливаться прежде всего на модульные корветы проекта 22160. Это небольшие корабли водоизмещением около 2 тыс. т, предназначенные для патрулирования прибрежной зоны. В зависимости от решаемых задач на них может монтироваться либо ударное вооружение вплоть до ракет "Калибр", либо противолодочные и противоминные комплексы.

В российском ВМФ сейчас активно внедряется концепция модульности, которая позволяет расширить функционал боевых кораблей и при этом снизить издержки, пояснил "Известиям" директор проекта ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин. По словам эксперта, на Зеленодольском заводе уже строится целая серия модульных кораблей, которые должны вступить в строй в начале 2020-х годов, параллельно для них разрабатывают "контейнерные" системы вооружения.

— Наличие компактных ГАС позволит в угрожаемый период (непосредственно перед началом военных действий. — "Известия") быстро нарастить противолодочные возможности ВМФ за счет "перенастройки" модульных боевых кораблей, а также переоборудования гражданских судов, — отметил эксперт. — У "контейнерной" системы может быть и еще одно интересное применение. Речь идет о скрытном сборе информации о подводной обстановке в различных районах Мирового океана. Ведь новую ГАС можно при желании спрятать на обычном контейнеровозе.

В условиях широкомасштабного конфликта именно многоцелевые субмарины являются главным противником для прибрежных сил флота. Наличие большого количества противолодочных кораблей дает возможность вытеснить врага из ближней морской зоны и обеспечить защиту побережья. На Северном Ледовитом и Тихом океанах противолодочные силы также необходимы ВМФ для того, чтобы прикрыть развертывание отечественных носителей ядерного оружия.


Николай Сурков, Алексей Рамм, Евгений Дмитриев
06.04.2018
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принадлежат Известия.ru
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Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
Проекты
20380 Корвет-1
22160
ИТ
Калибр КР
Ядерный щит
ЯО

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
4KOt
410
№1
09.04.2018 11:15
nice
0
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Систему обнаружения субмарин спрятали в обычный контейнер
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