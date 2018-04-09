Украинская армия получает приобретенные через Польшу боевые машины пехоты БМП-1АК

Как сообщили украинские СМИ, вооруженные силы Украины (ВСУ) получили первую партию (предположительно, 30 единиц) из приобретаемых через Польшу 200 старых боевых машин пехоты БМП-1АК лицензионного чехословацкого производства.

Получаемые вооруженными силами Украины приобретенные через Польшу боевые машины пехоты БМП-1АК лицензионного чехословацкого производства (с) defence-blog.com

Согласно публикации украинского журнала "Новое время", министерство обороны Украины в 2016-2017 годах заключило контракты на приобретение через Польшу 200 боевых машин пехоты БМП-1АК, которые теперь и начали поступать в войска после проведения сборки и ремонта на ГП "Житомирский бронетанковый завод" (ЖБЗ; входит в состав ГК "Укроборонпром"). Сообщается, что в рамках данного контракта ЖБЗ приобретало снятые с вооружения чешской армии БМП-1 лицензионного чехословацкого выпуска 1980-х годов у компании Wtorplast из Польши. Польская компания в свою очередь изначально покупала их у чешской компании Excalibur Army (входящей в холдинг Czechoslovak Group) по цене 20-25 тыс. евро за единицу -то есть фактически по цене металлолома. Польская компания Wtorplast разбирала данные БМП - отделяла башни от шасси. Далее ЖБЗ завозил все это по отдельности на Украину: каждая башня оценивалась в 66 тыс. долл., а каждое шасси - по 99 тыс. долл. Послетого житомирский завод осуществлял сборку и ремонт данных БМП. Стоимость работ составляла еще 40 тыс. долл за единицу.

Министерству обороны Украины данные машины поставляются с ЖБЗ по 205 тыс долл за единицу. Сами БМП-1 при этом считаются модернизированными по варианту БМП-1АК, где обозначение АК расшифровывается как Anti Kumulyativnaya (чтобы это не значило). Фактически, судя по имеющейся информации, данные БМП-1 практически не отличаются от типовых машин 1980-х годов выпуска, за исключением установки более современных средств связи. По имеющимся сведениям, в 2017 году были по данной схеме импортированы через Польшу первые 30 разобранных чешских БМП-1, которые теперь и переданы ВСУ.

"Новое время" считает бенефициаром данной схемы главу комитета Верховной Рады Украины по вопросам обороны представителя фракции Народного фронта (НФ) Сергея Пашинского.

Со стороны bmpd заметим, что данная закупка БМП-1 для ВСУ свидетельствует об исчерпании на Украине годных к ремонту и восстановлению запасов старой советской бронетехники.

(с) "Новое время"

Подготовленные польской компанией Wtorplast к поставке на Украину приобретенные в Чехии БМП-1 (без башен) (с) ГК "Укроборонпром"