Правительство России выделило средства на постройку самодвижущейся платформы "Северный полюс"

Согласно официальной публикации Правительства Российской Федерации, 30 марта 2018 года были подписаны Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 355 и распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 545-р, которыми утверждено проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" - плавучей обсерватории для российских исследований и мониторинга природной среды. Сроком ввода платформы в эксплуатацию определен 2020 год. Подписанными документами утверждено решение о бюджетных инвестициях в 2018-2020 годах в проектирование и строительство платформы в размере 6966,6 млн рублей. Исполнителем работ по проектированию и строительству платформы определено АО "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург).

Концептуальный облик ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". Изображение 2014 года (с) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

В прилагаемой справке сообщается, что Основами государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, Морской доктриной Российской Федерации и Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации определены направления и приоритеты развития в Арктической зоне, включая информационное обеспечение решения экономических, оборонных и геополитических задач в Арктике, требующее увеличения объёма оперативных и режимных данных о состоянии Северного Ледовитого океана.

Для продолжения и развития комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана государственной программой "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" (утверждена постановлением Правительства от 31 августа 2017 года №1064, далее - госпрограмма) предусмотрено проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" (далее - платформа) - плавучей обсерватории для российских исследований и мониторинга природной среды в высоких широтах Северного Ледовитого океана (с размещением на платформе современных лабораторных комплексов). Срок ввода платформы в эксплуатацию - 2020 год.

Постановлением № 355 предусматривается осуществление в 2018-2020 годах бюджетных инвестиций в проектирование и строительство платформы. В соответствии с госпрограммой объём бюджетных ассигнований в проектирование и строительство платформы составит 6966,6 млн рублей (363 млн рублей - в 2018 году, 4325,6 млн рублей - в 2019 году, 2278 млн рублей - в 2020 году).

Распоряжением № 545-р АО "Адмиралтейские верфи" определено исполнителем работ по проектированию и строительству платформы.

"Адмиралтейские верфи" - базовое предприятие российского судостроения, участник северо-западного судостроительного кластера. На "Адмиралтейских верфях" построено более 3 тыс. кораблей и судов, среди которых научно-исследовательские суда, ледоколы, танкеры, океанские спасатели, подводные аппараты. Производственные мощности, включающие пять стапелей и плавучий док, позволяют строить современные суда дедвейтом до 80 тыс. тонн.

Строительство платформы "Северный полюс" в том числе направлено на закрепление российского присутствия в Арктике и позиций России как мирового лидера полярной науки, позволит расширить арктические научные исследования.

Комментарий bmpd. Наш блог уже сообщал о данном проекте. Также напомним, что в июле 2016 года на портале госзакупок была обнародована информация о закупке АО "Адмиралтейские верфи" у единственного поставщика (исполнителя) выполнения работ по разработке технико-экономического обоснования и технического задания на проектирование и постройку ледостойкой самодвижущейся платформы. Согласно материалам госзакупки, "ледостойкая плавучая платформа (плавучее сооружение не имеет мировых аналогов, предназначено для изучения бассейна Северного ледовитого океана взамен дрейфующих на льдинах научных обсерваторий типа "Северный полюс", не зависящих от изменений климатических условий)".

При этом единственным исполнителем по закупке выступало АО "Внешнеторговое объединение "Судоимпорт", из чего можно сделать вывод, что речь шла о заказе иностранному проектанту.