Российский искусственный интеллект посчитали отсталым
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Искусственный интеллект.
Источник: vpk-news.ru
В России активно ведутся работы над созданием систем искусственного интеллекта, однако текущий уровень исследований значительно уступает западным и китайским усилиям в этой области, сообщил на страницах Defense One американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA (Center for Naval Analyses).
"Западные и китайские усилия в настоящее время значительно опережают российские инициативы с точки зрения финансирования, инфраструктуры и практических результатов", — полагает эксперт.
По его мнению, исходя из имеющихся данных, в настоящее время западным военным нет необходимости беспокоиться о российском оружии следующего поколения, интегрированном с системами искусственного интеллекта, "за исключением, возможно, области электронной войны".
"Но российское правительство явно нацелено интегрировать имеющиеся академические и промышленные ресурсы, чтобы добиться прорыва в искусственном интеллекте — и вполне может его достичь", — заключает специалист.
Бендетт напоминает, что в последнее время в России искусственному интеллекту стали уделять особое внимание, чем, в частности, объясняется высказывание президента страны Владимира Путина о том, что лидер в этой сфере станет властелином мира.
Эксперт приводит высказывания российских военных, которые заявляют о ведущихся в стране работах по интегрированию систем искусственного интеллекта с беспилотниками, ракетами и самолетами.
Ранее Бендетт заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных, но отметил лидерство страны в радиоэлектронной борьбе.
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06.04.2018
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