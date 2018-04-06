Над Красной площадью в ходе парада Победы пролетят истребители Су-57
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Истребители пятого поколения Су-57.
Источник: rg.ru
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 пролетят над Красной площадью в ходе парада в честь 73 годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в пятницу в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Помимо этого в параде будут задействованы два самолета Су-57", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи с постоянных мест дислокации перебазировались на временные аэродромы. В 2018 году кроме двух Су-57 в военном параде примут участие стратегических ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35.
Самолеты и вертолеты перебазировали на восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.
Экипажи армейской авиации пролетят на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час. Экипажи оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации поднимутся на высоту от 300 до 500 метров и разгонятся до 600 километров в час.
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06.04.2018
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