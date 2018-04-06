В США решили продлить объявленный в 2007 году конкурс на запуск на Луну частного лунохода



Концепт лунохода Audi.

Источник: www.popmech.ru Концепт лунохода Audi.Источник: www.popmech.ru

Известно, что из проекта вышел его главный спонсор - корпорация Google, которая обещала предоставить $30 млн в качестве приза для трех победителей конкурса

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Калифорнийский неправительственный фонд инноваций X Prize Foundation объявил в четверг о решении продлить конкурс, участники которого должны отправить на Луну собственный самоходный аппарат. Как отметил глава фонда Питер Диамандис, решение было принято несмотря на то, что из проекта вышел его главный спонсор - корпорация Google, которая обещала предоставить $30 млн в качестве приза для трех победителей конкурса.

"Мы благодарны Google за готовность выделить $30 млн в период с сентября 2007 года по 31 марта 2018 года, - подчеркнул Диамандис в распространенном заявлении. - Конкурс был завершен, поскольку никому не удалось выполнить его условия, однако все еще есть пять команд, которые надеются доставить на лунную поверхность свой аппарат в ближайшие два года".

По словам Диамандиса, X Prize Foundation "сейчас занимается поиском нового спонсора", на которого будет возложена обязанность изыскать $30 млн для призового фонда. Глава фонда предполагает, что на это уйдет несколько месяцев, в течение которых одновременно будут выработаны и новые условия конкурса, а, точнее, крайний срок, когда на Луне должен оказаться первый частный луноход.

Конкурс для частных компаний был объявлен 13 сентября 2007 года. Целью участников было доставить на поверхность Луны самоходный аппарат, который смог бы преодолеть по лунной поверхности по меньшей мере 500 м и передать на Землю высококачественные фото- и видеоизображения.

Компания, сумевшая первой добиться такого результата, получила бы $20 млн. За второе место полагался приз в $5 млн, и еще $5 млн предназначались для поощрения других компаний, которые продемонстрировали бы достижения в освоении космоса. Крайний срок затем был перенесен на конец 2015 года, потом отсрочен еще на два года и, наконец, продлен до 31 марта 2018 года.

Первоначально в борьбе за приз участвовало 25 компаний, однако их число постепенно сократилось до пяти: американская Moon Express из Флориды, японская Team Hakuto, израильская SpaceIL, индийская TeamIndus и международная группа Synergy Moon.