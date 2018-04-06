Вооруженные силы Греции планируют ускорить проекты по модернизации ВиВТ
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Истребитель Lockheed Martin F-16D Block 52+ (бортовой номер 601, американский военный номер 99-1535) ВВС Греции.
Источник: Lockheed Martin
ЦАМТО, 6 апреля. Вооруженные силы Греции планируют реализовать несколько срочных программ по модернизации вооружений и военной техники общей стоимостью около 1 млрд. евро.
Как сообщает Airrecognition.com, планируемые оборонные проекты планируется выполнить в срочном порядке на фоне растущей напряженности в отношениях с соседней Турцией.
Решение было принято 2 апреля в ходе заседания комитета по вооружениям парламента после конфиденциального брифинга, в котором приняли участие министр обороны Панос Камменос, начальник генерального штаба адмирал Евангелос Апостолакис и главнокомандующие СВ, ВВС и ВМС.
Греция рассчитывает завершить формирование заказов к 30 апреля и при этом остаться в рамках выделенного бюджета и не превысить потолок в размере 1,1 млрд. евро, установленный правительством.
Среди приоритетов: модернизация до 85 истребителей F-16 "Файтинг Фалкон", поддержание в боеспособном состоянии истребителей "Мираж-2000", модернизация фрегатов класса MEKO.
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06.04.2018
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