Вооруженные силы Греции планируют ускорить проекты по модернизации ВиВТ



Истребитель Lockheed Martin F-16D Block 52+ (бортовой номер 601, американский военный номер 99-1535) ВВС Греции.

Источник: Lockheed Martin Истребитель Lockheed Martin F-16D Block 52+ (бортовой номер 601, американский военный номер 99-1535) ВВС Греции.Источник: Lockheed Martin

ЦАМТО, 6 апреля. Вооруженные силы Греции планируют реализовать несколько срочных программ по модернизации вооружений и военной техники общей стоимостью около 1 млрд. евро.

Как сообщает Airrecognition.com, планируемые оборонные проекты планируется выполнить в срочном порядке на фоне растущей напряженности в отношениях с соседней Турцией.

Решение было принято 2 апреля в ходе заседания комитета по вооружениям парламента после конфиденциального брифинга, в котором приняли участие министр обороны Панос Камменос, начальник генерального штаба адмирал Евангелос Апостолакис и главнокомандующие СВ, ВВС и ВМС.

Греция рассчитывает завершить формирование заказов к 30 апреля и при этом остаться в рамках выделенного бюджета и не превысить потолок в размере 1,1 млрд. евро, установленный правительством.

Среди приоритетов: модернизация до 85 истребителей F-16 "Файтинг Фалкон", поддержание в боеспособном состоянии истребителей "Мираж-2000", модернизация фрегатов класса MEKO.