Россия стабилизировала ситуацию в приграничных районах, заявил Путин



Пограничный столб. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Галина Кмит Пограничный столб. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Галина Кмит

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Принятые за последние годы меры позволили стабилизировать ситуацию в приграничных районах страны, но появляются новые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании Совета безопасности.

"В целом принятые меры позволили стабилизировать обстановку в приграничных районах, снизить риск проникновения на нашу территорию международных террористов, экстремистов, повысить эффективность борьбы с трансграничной преступностью. Вместе с тем, повторю, ситуация меняется, причем меняется быстро и постоянно: и в пограничной, и в других сферах появляются новые вызовы и задачи", - сказал Путин.