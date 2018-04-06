Россия стабилизировала ситуацию в приграничных районах, заявил Путин
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Пограничный столб. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Галина Кмит
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Принятые за последние годы меры позволили стабилизировать ситуацию в приграничных районах страны, но появляются новые задачи, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании Совета безопасности.
"В целом принятые меры позволили стабилизировать обстановку в приграничных районах, снизить риск проникновения на нашу территорию международных террористов, экстремистов, повысить эффективность борьбы с трансграничной преступностью. Вместе с тем, повторю, ситуация меняется, причем меняется быстро и постоянно: и в пограничной, и в других сферах появляются новые вызовы и задачи", - сказал Путин.
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06.04.2018
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