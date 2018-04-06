Путин: темпы строительства пунктов пропуска на границе по-прежнему низки
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Темпы строительства и реконструкции пунктов пропуска на границе РФ по-прежнему низки, выделенные средства расходуются не всегда эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза.
"Вместе с тем, обращаю внимание, что пока темпы строительства и реконструкции пунктов пропуска остаются низкими. Уже построенные объемы долго не вводятся в эксплуатацию, а сроки развертывания автоматизированных комплексов, других современных технических средств часто затягиваются и переносятся", - сказал Путин.
Он добавил, что "по данным органов прокураты, выделенные бюджетные средства далеко не всегда расходуются эффективно".
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06.04.2018
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