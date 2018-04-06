Погранподразделения России укомплектованы вооружением и техникой на 80%



Комплекс ПВО С-400 Триумф на охране российских воздушных границ в Севастополе. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Комплекс ПВО С-400 Триумф на охране российских воздушных границ в Севастополе. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пограничные подразделения России укомплектованы вооружением и техникой на 80%, а доля современных образцов возросла до 54%, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности РФ в пятницу.

"Укомплектованность пограничных подразделений вооружением и техникой доведена до 80%, а доля современных образцов выросла с 10%, как это было в 2003 году, до 54% в 2017 году", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.