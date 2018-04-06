Граница России должна быть открыта для тех, кто идет с добром, заявил Путин
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Таможенный пост в Калининградской области. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Граница России должна быть надежно защищена, но открыта для тех, кто не нарушает закон и идет с добрыми намерениями, заявил президент РФ Владимир Путин.
Как он отметил, в пограничной сфере появляются новые вызовы и задачи, например, наращивается военный потенциал НАТО вблизи России, предпринимаются попытки затормозить интеграционные процессы с участием РФ, спровоцировать новые и поджечь старые конфликты в соседних регионах.
"В этих условиях ключевая задача - обеспечить надежную охрану и защиту наших рубежей, быстро и эффективно нейтрализовать потенциальную угрозу", - сказал Путин на заседании Совета безопасности России.
"При этом мы должны последовательно идти в сторону повышения открытости нашей страны. Российская граница, мы всегда об этом говорим, должна оставаться хорошо защищенной и при этом быть максимально прозрачной для всех, кто пересекает ее законно и с добрыми намерениями", - подчеркнул глава государства.
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06.04.2018
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