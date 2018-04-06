Самоходные установки "Нона-СВК" впервые примут участие в параде Победы в Новосибирске
|
|
Самоходная артиллерийская установка "Нона-СВК".
Источник: © Пресс-служба ЦВО
Механики-водители прошли для этого дополнительную подготовку
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Самоходные артиллерийские установки "Нона-СВК" впервые примут участие в военном параде в Новосибирске в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"Впервые 9 мая по главной площади Новосибирска пройдут самоходные артиллерийские установки 2С23 "Нона-СВК". Механики-водители установок прошли дополнительную подготовку, в ходе которой была проверена и повышена их профессиональная выучка", - сообщили в пресс-службе.
Также на параде Победы в Новосибирске военная техника будет представлена комплексами С-400 "Триумф", стратегическим ракетным комплексом с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс", бронированными автомобилями специального назначения "Тигр- М", бронетранспортерами БТР-82А, пушками МТ-12 "Рапира", 152-мм гаубицами "Мста-Б", боевыми машинами противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" и другой техникой.
Ранее ТАСС сообщал, что на вооружение мотострелкового соединения в Туве поступили установки "Нона-СВК". Орудие предназначено для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления. Установка способна вести прицельный огонь без предварительной подготовки с закрытых позиций и прямой наводкой.
|
06.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.11.2017 Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
28.08.2017 Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
04.05.2017 Минобороны проведет трансляцию ночной репетиции Парада Победы в "Одноклассниках"
17.02.2017 Перспективы российско-американского военного взаимодействия в Сирии
28.09.2016 Хроника пикирующих бомбардировщиков
28.12.2015 10 главных событий 2015 года
05.05.2015 Минобороны РФ впервые опубликовало фото новейших образцов техники
29.10.2014 Не все – образцы