Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Санкт-Петербург прибыла бронетехника, которая примет участие в параде 9 мая

09.04.2018 ТАСС 589 0
0
Понравилась новость?
 0
Танк Т-14
Танк Т-14 на гусеничной платформе "Армата" механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа во время тренировки к военному параду, посвященному 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на подмосковном полигоне в Алабино.
Источник: Илья Питалев / РИА Новости

Всего в параде задействуют 20 единиц гусеничной бронетехники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Бронетехника, которая примет участие в параде Победы на Дворцовой площади, прибыла в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Танки и бронетехника уже прибыли в Санкт-Петербург и расквартированы в воинских частях, расположенных на территории города. Там их оборудуют асфальтоходными башмаками и резиновыми гусеничными лентами", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Асфальтоходные башмаки и гусеничные ленты - специальные приспособления с резиновым покрытием, устанавливаемые на гусеницы для защиты городских дорог. В параде в Санкт-Петербурге задействуют 20 единиц гусеничной бронетехники. Это танки времен Великой Отечественной войны Т-34, современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С".

Боевые машины переоснастят перед первой репетицией с привлечением техники, которая пройдет 30 апреля.

Репетиции парада пройдут на Дворцовой площади 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая в 19:00. Технику задействуют в тренировках с 30 апреля. Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10:00.
06.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
Мста-С
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 20:19
  • 1
Украинские танки получат новую динамическую защиту
  • 09.04 20:17
  • 7
На Азовском море создана опергруппа для борьбы с украинским пиратством
  • 09.04 20:15
  • 1
Новые винтовки американских морпехов признали клонами советских РПК
  • 09.04 19:56
  • 6583
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.04 19:33
  • 4
России "солдаты удачи" не нужны
  • 09.04 19:22
  • 1
Украина через Европу колонизирует Луну
  • 09.04 19:14
  • 82
Сотни погибших в сетях
  • 09.04 18:42
  • 1
Япония вступает в новую битву за океан
  • 09.04 16:43
  • 1
Украинская армия получает приобретенные через Польшу боевые машины пехоты БМП-1АК
  • 09.04 16:13
  • 28
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 09.04 14:44
  • 2
США предлагают Словакии истребители F-16V – DSCA
  • 09.04 13:57
  • 1
Озвучены характеристики системы ПВО С-500 "Прометей"
  • 09.04 13:00
  • 12
Т-95 "Абрамскапут" может поделиться с "Арматой" 152-мм пушкой
  • 09.04 12:27
  • 3
Боевые машины поддержки танков БМПТ на репетиции Парада Победы в Алабино
  • 09.04 11:15
  • 1
Систему обнаружения субмарин спрятали в обычный контейнер
другие обсуждаемые темы