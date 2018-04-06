В Санкт-Петербург прибыла бронетехника, которая примет участие в параде 9 мая
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Танк Т-14 на гусеничной платформе "Армата" механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа во время тренировки к военному параду, посвященному 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на подмосковном полигоне в Алабино.
Источник: Илья Питалев / РИА Новости
Всего в параде задействуют 20 единиц гусеничной бронетехники
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Бронетехника, которая примет участие в параде Победы на Дворцовой площади, прибыла в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
"Танки и бронетехника уже прибыли в Санкт-Петербург и расквартированы в воинских частях, расположенных на территории города. Там их оборудуют асфальтоходными башмаками и резиновыми гусеничными лентами", - сообщили ТАСС в пресс-службе.
Асфальтоходные башмаки и гусеничные ленты - специальные приспособления с резиновым покрытием, устанавливаемые на гусеницы для защиты городских дорог. В параде в Санкт-Петербурге задействуют 20 единиц гусеничной бронетехники. Это танки времен Великой Отечественной войны Т-34, современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С".
Боевые машины переоснастят перед первой репетицией с привлечением техники, которая пройдет 30 апреля.
Репетиции парада пройдут на Дворцовой площади 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая в 19:00. Технику задействуют в тренировках с 30 апреля. Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10:00.
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06.04.2018
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